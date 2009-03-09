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Dünya

El Beşir'e Afrika'dan destek

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Jean Ping, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama kararı aldığı Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'e destek verdi

09 Mart 2009 02:00

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Jean Ping, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama kararı aldığı Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'e destek verdi.

Ping, Sudan'ın başkenti Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, El Beşir hakkında tutuklama kararı alınmasıyla Darfur'daki barış ve uzlaşı çabalarına darbe vurulduğunu söyledi.

Ping, BM Güvenlik Konseyi'nin, davanın askıya alınması konusunda etkin rol oynamasını beklediklerini belirtti.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı, basın toplantısından önce El Beşir ile görüşmüştü.

Savaş suçu işlemekle itham edilen El Beşir'e destek veren birçok Afrika ülkesi, tutuklama kararının bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağına inanıyor.

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