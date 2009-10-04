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Dünya

El Baradei'den İran'ı rahatlatan haber

UAEK Başkanı El Baradei, İran'ın nükleer silah peşinde olduğuna dair somut delil bulunmadığını belirtti.

04 Ekim 2009 03:00

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Muhammed El Baradei, "İran'ın nükleer silah peşinde olduğuna dair somut delil bulunmadığını" belirterek, sorunun diyalogla çözülebileceğini söyledi.

El Baradei, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ile Tahran'da düzenlediği ortak basın toplantısında, İran'dan nükleer enerji faaliyetleriyle ilgili şeffaf politikasını sürdürmesini beklediklerini bildirdi.

İran ile uluslararası toplum arasında yapıcı müzakerelerin başladığını belirten El Baradei, “İran'ın nükleer silah peşinde olduğunu gösterecek somut bir kanıt yok. Nükleer sorun ancak diyalogla çözülebilir” dedi.

El Baradey'in amacı, işbirliği ve şeffaflık

El Baradei, ziyaretinin asıl amacının İran ile işbirliğini artırmak ve yeni nükleer tesislerdeki şeffaflığı görmek olduğunu ifade etti.

Kurum ile İran arasındaki işbirliğinin sürdüğünü kaydeden El Baradei, “UAEK müfettişlerinin 25 Ekimde yeni nükleer tesislerde denetlemelerde bulunabileceğini” söyledi.

İran'ın nükleer yakıt temini yönündeki taleplerinin değerlendirildiğini belirten El Baradei, 19 Ekimde Viyana'da ABD, Rusya ve Fransa'nın da hazır bulunacağı toplantıya Salihi'nin de katılacağını ve bu konunun ele alınacağını bildirdi.

El Baradei, dünyada huzur ve güvenliğin ancak, tüm ülkelerin nükleer silahlardan arındırılmasıyla mümkün olabileceğini ifade etti.

Yeni tesislere de inceleme izni

Salihi de İran'ın nükleer enerji faaliyetlerinin denetlenmesiyle ilgili sorunların halledildiğini ve kurum müfettişlerinin yeni tesislerde incelemelerde bulunabileceğini söyledi.

UAEK'nın gelecek ayki raporunda İran'ın nükleer enerji faaliyetleriyle ilgili olumlu ifadelere yer vermesi umudunu dile getiren Salihi, dünya kamuoyunun da bunu olumlu karşılamasını ve kurumun kararlarında etkili olmasını beklediklerini belirtti.

Salihi, Tahran'daki reaktörlerin yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyum ihtiyacının karşılanması için başka ülkelerle işbirliğine gidebileceklerini ifade etti.

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