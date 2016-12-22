El Bab'da şehit sayısı 16'ya yükseldi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin El Bab bölgesinde sürdürülen Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında IŞİD'in intihar saldırısında şehit olan askerlerin sayısı 16'ya yükseldi.Milli Savunma Bakanı Fikri Işık 2 askerin tedavi gördüğü hastanede şehit düştüklerini belirtti. Bakan Işık'ın bu açıklamasıyla birlikte IŞİD'in intihar saldırısında şehit olan askerlerin sayısı 16'ya yükseldi. Saldırıda 4'ü ağır olmak üzere 33 asker de yaralandı.

Erdoğan, 18 Ekim'de "El Bab'a doğru yürüyoruz" demişti:

TSK’nın açıklamasında IŞİD’in 3 ayrı intihar saldırısı düzenlediği belirtildi. Açıklamada IŞİD’e ait 67 hedefin imha edildiği, 138 IŞİD’linin de öldürüldüğü ifade edildi.

Erdoğan: Temenni ederim ki El Bab çok daha uzamadan düşer

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

21 Aralık 2016 saat 21.00’a kadar meydana gelen gelişmelerle ilgili açıklama şu şekilde:

"Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab’ın ele geçirilmesine yönelik ileri harekâta devamla, Bab-Halep yolunda tam kontrol sağlanmıştır.

HAVA HAREKATLARI, bölgedeki TOPÇU birliklerimiz ve diğer ateş destek vasıtalarımız ile El Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait hedefler yoğun olarak ateş altına alınmaya devam etmektedir.

Şu ana kadar TOPÇU birliklerimiz ve diğer ateş destek vasıtalarımız ile;

- 3 adet ZSU-23 Silah monteli Pikap aracı,

- 2 adet DOÇKA monteli Pikap aracı,

- 3 adet Ağır Makinalı Tüfek monteli Pikap aracı ateş altına alınarak imha edilmiştir.

Hava Kuvvetlerimize ait savaş uçaklarınca yapılan hava taarruzları sonucunda 67 hedef vurularak imha edilmiş; ayrıca ateş destek vasıtalarımızla açılan ateşlerle çok sayıda DEAŞ hedefi etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateşler ve meydana gelen çatışmalar sonucunda 138 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirilmiştir.

Çok sayıda teröristin yaralı olduğu ve bulundukları alanlardan tahliyelerinin, yoğun ateş altında olmaları nedeniyle gerçekleştirilemediği de telsiz konuşmalarından öğrenilmiştir.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kuşatılmış olan El Bab meskun mahallinin kontrol edilmesine yönelik harekat devam etmektedir.

Öğleden sonra 3 ayrı bölgede bombalı araçlarla yapılan intihar saldırıları sonucunda TSK unsurlarımızdan toplam 10 Kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, ilk tespitlere göre 6’sı ağır olmak üzere 18 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılara bölgedeki hastanelerde müdahale edilmektedir.

Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK personeline ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."