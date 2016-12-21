Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikastçı polis FETÖ’ye mensup, bomba olduğu endişesiyle öldürüldü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a suikast düzenleyen Çevik Kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş hakkında “Bağlantıların öncelikli olarak FETÖ terör örgütüne mensup olduğudur, gizlemize gerek yok. Şunu çok açık net söylemek zorundayım maalesef tabii silahlı kuvvetlerimizin içerisinde olduğu gibi polis teşkilatımızın içerisinde de ne yazık ki bu kirli örgüt hâlâ var” dedi.

Erdoğan, suikast sonrası Altıntaş'ın neden canlı ele geçirilmediği konusunda yapılan eleştirilere ilişkin olarak İstanbul Beşiktaş'taki çevik kuvveti hedef alan terör eylemlerini hatırlatarak "Vuran arkadaşımız kendi elini tekrar elini öbür tarafa sallayınca buradan bir bomba mı çıkaracak endişesiyle onu vurma durumunda kaldı" dedi.

Rusya: Kimin öldürdüğün bulmak için henüz erken

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavut mevkidaşı Nishani ile Ankara'da basın toplantısı düzenledi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Arnavutluk'un AB ile bütünleşme sürecinde kaydettiği ilerlemeyi yakından takip ediyoruz. Yargı reformu kapsamında atılan adımların sonuçlanmasını bekliyoruz. AB'ye büyük katkı sunacağını düşünüyorum. Balkanlar'ın barış ve istikrarı için kilit bir ülkedir."

"Türk firmalarının Arnavutluk'taki yatırımları 3 milyar dolara, istihdam gücü ise 9 bin kişiye ulaştı. Her iki ülkenin milli güvenliği için tehdit oluşturan FETÖ ile mücadele konusunu görüştük. Sayın Nishani'ye FETÖ ile mücadelede destekleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Arnavutluk topraklarının Türkiye'ye tehdit teşkil eden unsurlarla mücadelesi haklı beklentimizdir. Arnavutluk emniyeti ile işbirliği içerisindeyiz. Ülkemiz tecrübelerini Arnavutluk'la paylaşmaktadır. Bu anlamda eğitim programları düzenliyoruz."

"Kosova'nın tanınmasına yönelik desteğimiz sürecektir"

"Ülkemizde yaşayan Arnavut kökenli kardeşlerimiz bizler için kültürel zenginliktir. Namazgah cami iki ülke arasındaki dostluğun nişanesi olacaktır. Ortak gayretlerimizle bu camiyi bitirip kardeşlerimize hediye edeceğimizi umuyorum"

"Kosova'nın tanınmasına yönelik desteğimiz sürecektir. Önümüzdeki hafta Kosova Cumhurbaşkanı misafirim olacaktır. Gazi Mustafa Kemal'in söylediği gibi biz Arnavut milletini severiz. Kardeş tanırız, kendimizden uzak görmeyiz."

"Hep dayanışma içinde olduk"

"Özellikle doğup büyüdüğüm mahallede çok Arnavut komşularım vardı. Onlarla beraber oynaşarak büyüdük. Hatta Allah rahmet eylesin bir komşumuz vardı Arnavut, onun elinde büyüdüm diyebilirim. Bulunduğumuz bölge de bostanlar bölgesiydi. Bölge hep bostanlıktı. Yeşillikler orada yetişirdi. Oralarda da Arnavut kardeşlerimiz vardı. O bostanlıkları onlar işletirdi. O günden bugüne tanıdığım bildiğim, onların ülkemde olumsuz hiçbir şeyini görmedim. Hep dayanışma içerisinde olduk. Bugünlere beraber geldik. Bundan sonra da aynı sevgi saygı içerisinde geleceğe yürüyeceğiz."

"Herhangi bir sıkıntı yok. İstanbul Bayrampaşa, Küçükçekmece Arnavut vatandaşlarımızın huzurlu olduğu yerlerdir. Kendilerinden memnunuz, mutluyuz, bu ülkede onlar hiçbir zaman bir ayrılık sebebi olmamıştır. Hep birlik ve beraberlik içinde yaşamışlardır.

"Akşam saatlerinde Genelkurmay Başkanımızla görüştüm, şu anda El Bab tamamiyle ÖSO ve askerimiz tarafından kuşatma altındadır. Tabii, DAEŞ artık orada son haliyle her türlü yola başvuruyor ve canlı bomba olarak el yapımı bombalarla her türlü saldırıyı yapıyor. Bu son kısımda tabii maalesef birkaç şehidimiz oldu, yaralılarımız oldu. Ama artık El Bab’ın Halep’le olan yol hattı tamamiyle ÖSO ve askerin kontrolü altında. Temenni ederim ki El Bab çok daha uzamadan düşer ve kendi halkı kendi topraklarına yerleşme imkanını bulmuş olur.

"FETÖ'ye mensup"

Bağlantıların öncelikli olarak FETÖ terör örgütüne mensup olduğudur, gizlemize gerek yok. Şunu çok açık net söylemek zorundayım maalesef tabii silahlı kuvvetlerimizin içerisinde olduğu gibi polis teşkilatımızın içerisinde de ne yazık ki bu kirli örgüt hâlâ var, temizlenmesi devam ediyor, edecek. Hassas olmak durumundayız. Bu hassasiyetle devam etmek durumundayız. Rusya’nın Türkiye’deki Büyükelçisi Karlov’un böyle bir suikaste kurban gidişi gerçekten bizleri üzmüştür zira şu üç yıllık Türkiye’deki görevi esnasında müstesna diplomatlardan bir tanesi olarak ben kendisini gördüm tanıdım. İçişlerine hiçbir zaman müdahil olmamış tam aksine Türkiye-Rusya ilişkileri içerisinde gayrette bulunmuş bir diplomattı. Öbürü tabii bedelini ödedi.

"Neden canlı yakalanmadı" eleştirileri

Bazıları niye canlı yakalanmadı diyor. Canlı yakalamaya çalıştığınız zaman bedel ödendiği gibi bir tanesini canlı yaklayalım dediler, 5 polis üzerine gitti, bir kişi 5 polisimizi şehit etti. Bunlar o andaki ruh, tasarruf halidir. Bazen başarılı olursunuz, bazen başarısız. Vuran arkadaşımız kendi elini tekrar elini öbür tarafa sallayınca buradan bir bomba mı çıkaracak endişesiyle onu vurma durumunda kaldı. Bundan sonraki süreci de tabii Rusya’dan da gelen soruşturma heyetiyle birlikte bizim heyetimiz çalışma yürütüyorlar. Temenni ediyorum ki neticeye varılacak. MİT ve diğer soruşturma birimlerimiz çalışmalarını sürdürüyor.