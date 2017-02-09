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BBC Türkçe

El Bab'da iki günde 10 asker hayatını kaybetti

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında El Bab kasabasında düzenlenen operasyonlarda bugün 5 Türk askeri hayatını kaybetti, 10 asker de yaralandı. Kasabada dün de IŞİD'in saldırıları sonucu 5 asker yaşamını yitirmişti.

09 Şubat 2017 18:41

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında El Bab kasabası yakınlarındaki operasyonda bugün 5 Türk daha askeri hayatını kaybetti, 10 asker yaralandı.

Yaşamını yitiren askerlerin cenazeleri helikopter ile Gaziantep'e götürüldü.

Yaralı askerler ise tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

El Bab bölgesinde sabah saatlerinde Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü miltanları ve Türk ordusu arasında çıkan çatışmanın ardından, IŞİD'in bulunduğu alanlar karadan ve havadan ateş altına alındı.

TSK dün de El Bab kasabası yakınlarında stratejik önemdeki tepelerin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından ele geçirildiğini duyurmuş; daha sonra çatışmalarda 5 Türk askerinin hayatını kaybettiğini ve 15 askerin de hafif yaralandığını açıklamıştı.

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Fırat Kalkanı Harekâtı'nın 169'uncu gününde, El Bab'ın kontrolü için Salı gecesi geniş kapsamlı operasyonlar başlatılmıştı.

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