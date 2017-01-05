El Bab'da iki asker daha hayatını kaybetti

Türkiye'nin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte yürüttüğü Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında Suriye'nin El Bab kenti yakınlarında devam eden çatışmalarda iki Türk askeri hayatını kaybetti, iki asker yaralandı.

24 Ağustos 2016'da başlayan Fırat Kalkanı harekâtında hayatını kaybeden Türk askeri sayısı 43'e çıkmış durumda.

ÖSO ile birlikte El Bab'ı Irak Şam İslam Devleti'nden almak için operasyonlar yürüten Türk askerlerinin bulunduğu mevzilere IŞİD'in saldırı düzenlediği belirtildi.

Fırat Kalkanı harekâtında çatışmalar El Bab bölgesinde yoğunlaşmış durumda.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Bab'ın alınmasının ardından Suriyeli Kürtlerin silahlı yapılanması YPG'nin de bulunduğu Menbic'e ve IŞİD'in Suriye'deki kalesi olarak kabul edilen Rakka'ya yönelineceğini ifade etmişti.

Öte yandan Genelkurzmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı bilgilendirmede ise Suriye'de IŞİD'e ait hedeflerin vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, 74 hedefin ateş altına alındıüı söylenirken, "Biri sözde DEAŞ emiri 20 terörist etkisiz hale getirildi" dendi.