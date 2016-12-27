El Bab'da 13 IŞİD'li etkisiz hale getirildi; 2 ÖSO mensubu hayatını kaybetti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki devam Fırat Kalkanı Harekâtı kapamında El Bab'da IŞİD'e ait 158 hedef imha edildi, 13 terörist etkisiz hale getirildi.Ayrıca 2 ÖSO mensubunun hayatını kaybettiği, 2 ÖSO'lunun da yaralandığı aktarıldı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 2 muhalif şehit olmuş, 1 muhalif yaralanmış, 13 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, destek sağlayan unsurlarımızda herhangi bir zayiat meydana gelmemiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 158 DEAŞ terör örgütü hedefi ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınarak, terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarının bir bölümü imha edilmiş, bir kısmı ise kullanılamaz hale getirilmiştir. Açılan bu ateşlerin bir kısmı da unsurlarımızın ilerleyişine engel olan DEAŞ silah mevzilerinin baskı altında tutulması maksatlıdır. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 52 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 2 bin 387 el yapımı patlayıcı 42 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."