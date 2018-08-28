El Bab şehidinin mezarı yaptırıldı

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- FIRAT Kalkanı Harekâtı sırasında şehit olan sözleşmeli Komando Piyade Er Muhammed Bozarslan\'ın Bitlis\'in Adilcevaz ilçesindeki mezarı, belediye tarafından yaptırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin El Bab bölgesindeki DEAŞ\'lı teröristlere yönelik düzenlediği Fırat Kalkanı Harekâtı\'nda 27 Aralık 2016 tarihinde şehit olan sözleşmeli Komando Piyade Er Bozarslan\'ın, Bitlis\'in Adilcevaz ilçesindeki mezarı, belediye tarafından yaptırıldı. Şehidin mezarının etrafı da kilit taşlarıyla çevrildi, düzenleme yapıldı. Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı İzzet Ekrem, Belediye Meclis üyeleri Cemil Günay, Fikri Ölçücü ve şehidin babası Maşallah Bozarslan ile birlikte şehidin mezarını ziyaret ederek, dua okudu. Başkan Gürsoy, vatanı kanları ve canları pahasına koruyan şehitlerin mezarlarını yaptırmayı ve onların hatıralarına sahip çıkmayı kendisine bir görev saydığını belirterek, \"Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Onların hakkını ödeyemeyiz. Rabbim şehitlerimizin şehadetlerini kabul eylesin, bizlere de şefaatçi eylesin\" dedi.

Şehit babası Maşallah Bozarslan ise oğlunun mezarını yaptıran Başkan Gürsoy\'a teşekkür ederek, \"Oğlumun kabrinin, kendisine yakışır bir şekilde yaptırılması benim için en büyük mutluluktur. Allah hepinizden razı olsun\" diye konuştu.



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