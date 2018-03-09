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El Bab şehidi anısına Mali'de su kuyusu açılacak

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- FIRAT Kalkanı Harekâtı sırasında Suriye’nin El Bab kentinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın’ın (24) Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan annesi Asuman Şerbetçi, bir vakıf aracılığıyla Batı Afrika ülkesi Mali’d

09 Mart 2018 17:13

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- FIRAT Kalkanı Harekâtı sırasında Suriye’nin El Bab kentinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın’ın (24) Tokat\'ın Erbaa ilçesinde yaşayan annesi Asuman Şerbetçi, bir vakıf aracılığıyla Batı Afrika ülkesi Mali’de oğlunun adını taşıyan su kuyusu açtıracak.
Fırat Kalkanı Herakâtı\'nda 22 Aralık 2017\'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın\'ın annesi Asuman Şerbetçi, şehit oğlunun anısına ilçede bir hayrat yaptırmak istedi. Anne Şerbetçi daha sonra tanıdıkları aracılığıyla suya daha çok ihtiyaç duyulan Afrika ülkelerinde su kuyusu açtırmaya karar verdi. Şehidin annesi bunun üzerine bir vakfa su kuyusu açılması için bağışta bulundu. Vakıf tarafından dünya genelinde açılacak 870’inci su kuyusuna \'Şehit Ali Sezai Yalçın\'ın adının verileceği belirtildi. Şehidin adını taşıyan su kuyusunun Batı Afrika ülkesi Mali’de yapımına başlanacağı belirtildi.
Vakfın Erbaa temsilcisi Ali Şahin, \'\'Afrika’da en büyük ihtiyaç insanların su ve gıda ihtiyacı. Biz de Vakıf olarak Afrika’nın tamamında yaptığımız çalışmalarda bugün 870’inci kuyumuzu Ali Sezai Yalçın şehidimizin adına açma kararı aldık. Annesi bize böyle bir bağışta bulundular. Asuman ablamız, El Bab şehidimiz Ali Sezai Yalçın adına, onun adını yaşatmak, bu noktada ihtiyaç sahiplerine baki kalacak bir hayrat yaptırmak noktasında bizi aradılar. Biz de kendisine hemen yardımcı olduk. Gereken desteği, gereken hassasiyeti göstererek inşallah Mali’de 870’inci kuyuyu şehidimiz Ali Sezai Yalçın adına açacağız\'\' dedi.
Şehidin annesi Asuman Şerbetçi ise önce ilçede çeşme yaptırmak istediğini, ancak su ihtiyacı daha fazla olan Afrika’da su kuyusu açtırmaya karar verdiklerini ifade etti.

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