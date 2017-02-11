El Bab Operasyonu: Bir asker yaşamını yitirdi, bir asker yaralı

Suriye'de stratejik öneme sahip El Bab kasabasının Irak Şam İslam Devleti'nden (IŞİD) geri alınması için farklı yönlerden düzenlenen operasyonlar devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), El Bab civarında yaşanan çatışmalarda bir askerin yaşamını yitirdiğini, bir başka askerin ise yaralandığını açıkladı.

TSK'nın öğle saatlerinde yaptığı açıklamaya göre, bölgede çatışmalar devam ediyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü de Türk ordusunun ve desteklediği silahlı grupların, El Bab'ın batısına girdiğini ve bazı bölgeler kontrol altına aldığını duyurdu.

AFP'nin haberine göre, örgüt, "Türk güçleri ve Fırat Kalkanı operasyonuna katılan isyancılar, kentin batı ucundan giriş yaptı ve bazı bölgeleri kontrollerine aldı" dedi.

Ancak AP ajansı ise İzleme Örgütü'nün kendisine yaptığı açıklamada, ilerlemenin ağır devam ettiğini ve El Bab'ın yüzde 90'ının halen IŞİD'in denetimi altında olduğunu söylediğini duyurdu.

AP'ye bilgi veren izleme örgütü yetkilileri, ilerlemenin yaşanan yoğun çatışmalardan dolayı yavaş olduğunu belirtti.

TSK ve destek verdiği silahlı gruplar, Ağustos ayında başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında sınırdan 30 kilometre uzaklıktaki El Bab'a ulaştı. Aralık ayında kentin alınması için operasyon başlatıldı.

Ancak Türkiye'nin yanı sıra Rusya'nın hava desteği verdiği Suriye ordusu ve onu destekleyen Şii milisler de El Bab'ı almaya çalışıyor.

El Bab operasyonuyla birlikte Türk askerinin can kayıpları da önemli ölçüde artarken, Fırat Kalkanı kapsamında şu ana kadar 70 civarında asker yaşamını yitirdi.

Türkiye ve desteklediği muhalif gruplar, kente kuzey, doğu ve batı yönlerinden ilerlerken, Suriye ordusu ve onu destekleyen güçler ise güneyden geliyor.

Rusya ordusu, Suriye hükümetinin güneydeki bazı kritik noktaları ele geçirdiğini ve El Bab'a yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki Tadif bölgesine ulaştıklarını açıkladı.

Diğer yandan Kazakistan, Astana'daki görüşmelerin yeni turu için tarafları davet etti.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kazakistan'ın başkentinde Suriye'deki durumun çözüme kavuşturulması için başlatılan Astana sürecinin bir parçası olarak 15-16 Şubat'ta yeni üst düzey bir oturumun yapılması planlanıyor" denildi.

Açıklamada bu oturumlarda, ateşkesle ilgili son durum, belli bölgelerde durumun istikrara kavuşturulması için alınacak önlemler ve Cenevre görüşmelerine hazırlık gibi konuların ele alınacağı vurgulandı.

Toplantıya, Astana sürecinin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran'ın yanı sıra Ürdün, Suriye hükümeti, silahlı muhalif grupların temsilcileri, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile ABD de davet edildi.