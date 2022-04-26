El, ayak bileğini kıran kişi sayısında artış: Scooter kazaları literatüre girdi

Elektrikli martı scooter, özellikle acemilerde kazaya davetiye çıkarıyor. Havaların da ısınmaya başlamasıyla birlikte martı ve bisiklet kazalarında artış meydana geldiğini ifade eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Levent Küçük, “Genellikle el ve ayak bileği, omuz ve dirsek kırıklarına sıklıkla rastlıyoruz. Bu tür kırıkların tedavisini de çoğu zaman cerrahi olarak yapmak durumunda kalıyoruz. Martı kazaları bilimsel tıp dergilerine konu olarak, literatüre bile girdi” dedi.

Gençlerin büyük bir ilgi gösterdiği, elektriksel bir donanımdan oluşan martı scooter, büyük şehirlerin vazgeçilmezleri arasına girdi. Rağbet gören scooterler nedeniyle hastaneye başvuranların sayısı artmaya başladı. Soğuk havalarda, özellikle kar yağışının olduğu günlerde insanların daha sık küçük kazalar geçireceğinin düşünüldüğünü; ancak pratikte durumun tam olarak böyle olmadığını dile getiren Medicana International İzmir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Levent Küçük, “Özellikle baharda ve yazın insanlar dışarıda daha fazla vakit geçirmeye başlıyor. Spor yaralanmaları, taşıtlardan düşmeler, scooterdan ve bisikletten düşmeler daha çok görülüyor. Son yıllarda sokaklarda her köşede gördüğümüz martı scooter yaralanmalarında ise gözle görünür, dikkat çekici bir artış meydana geliyor. Ülkemizde Martı yaralanmaları ile ilgili yapılan, literatüre giren, bilimsel tıp dergilerinde yayınlanan çalışmalar bile var. Hatta en çok ayak ve el bileği kırıklarının görüldüğü yapılan çalışmalarda ifade ediliyor. Bunun bir ehliyeti yok ancak dikkatli olmak en güzeli” dedi.

Doç. Dr. Küçük, “Her işin bir acemiliği vardır ve aslına bakarsanız çok da hızlı gitmesi gerekmiyor kişinin. İlk biniş anında dengeyi sağlayamamaya bağlı olarak düşmeler meydana geliyor çoğunlukla. Biz ortopedistler daha çok el, ayak bilediği kırıkları, dirsek ve omuz kırıklarını çok görüyoruz. Ne yazık ki bu kırıkların çoğu cerrahi olarak tedavi edilmek durumunda kalıyor. O nedenle Martı scooter kullanan kişilere ‘aman dikkat’ demek istiyorum. Kısa bir süre keyif sürmek istersen, yaz aylarını koltuk değnekleriyle veya alçıyla geçirmemek gerekir. İlk biniş anından ininceye kadar azami bir dikkat göstermek gerek” diye konuştu. (İHA)