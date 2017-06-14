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Dünya
Deutsche Welle

El Abadi'den 'bağımsızlık referandumu' açıklaması

Irak Başbakanı el Abadi Kürtlerin bağımsızlık referandumu yapmak istemelerini anlayışla karşıladığını söyledi. El Abadi zamanlamayı ise uygun bulmadıklarını belirtti.

14 Haziran 2017 12:06

Irak Başbakanı Haydar el Abadi Irak Kürtlerinin bağımsızlık referandumu yapma planlarını anlayışla karşıladığını ancak Eylül ayında oylama yapılmasına ise karşı olduğunu söyledi. El Abadi başkent Bağdat'ta salı akşamı yaptığı açıklamada ülkenin her bölgesinde ‘dilek ve hayallerin' olduğunu belirtti ve "farklı görüşte de olsak bunu anlayışla karşılıyoruz” dedi. Başbakan, ‘Kürt bölgelerinin Irak'tan ayrılması için şimdi oylama yapılmasını ise uygun bulmadıklarını' belirtti.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapılmasına karar vermişti. Irak Kürtleri çoktandır bağımsızlık için oylama yapılmasını talep ediyor. Merkezi Irak hükümeti ise bağımsızlık referandumuna karşı çıkıyor. Özerk bölge yönetimi 2014 yılında da halkoylaması yapılacağını duyurmuş, ancak Bağdat yönetimiyle yapılan görüşmelerden sonra bu plandan vazgeçmişti.

Türkiye, Suriye ve İran yönetimleri ise kendi ülkelerindeki Kürtlerin de benzeri girişimde bulunabilecekleri endişesiyle Irak'ta bağımsızlık referandumu yapılmasını reddediyor. Türkiye Irak Kürtlerinin bağımsızlık referandumu yapma kararını ‘vahim bir hata' olarak nitelendirmişti.

Referandum girişiminin Irak'ta da gerginliği artırmasından endişe ediliyor. Bağdat ve Erbil yönetimleri özerk Kürt bölgesinin sınırları üzerinde anlaşabilmiş değiller. Her iki yönetim de petrol yataklarının bulunduğu Kerkük üzerinde hak iddia ediyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, afp/AG, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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