Ekvator Ginesi'nde askeri kışlada peş peşe patlamalar: 20 ölü, 600 yaralı

T24 Dış Haberler

Ekvator Ginesi'ndeki askeri kışlada peş peşe meydana gelen patlamalar sonucunda 20 kişi hayatını kaybederken 600 kişi de yaralandı.

Devlet Başkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, patlamaya dinamitler konusunda dikkatsiz davranılmasının sebep olduğunu ifade etti. Patlama, Baka kentinin Mondong Nkuantoma mahallesinde meydana geldi. Mbasogo, patlamanın ülkenin en büyük kentindeki neredeyse tüm binalara zarar verdiğini söyledi.

Ekvator Ginesi Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bir cephanelikteki yangının yüksek kalibre silahların patlamasına sebep olduğu bildirildi.

Devlet televizyonu, en az 5 patlamanın duyulduğunu ifade etti.