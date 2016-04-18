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Dünya
Deutsche Welle

Ekvador'daki depremde ölü sayısı yükseliyor

Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'u sarsan 7,8 büyüklüğündeki depremde kayıplar artıyor. Devlet Başkanı Rafael Correa 272 kişinin öldüğünü, 2 bini aşkın kişinin de yaralandığını açıkladı.

18 Nisan 2016 12:01


Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa, ölü sayısının artmasının beklendiğini söyledi. Televizyondan halka seslenen Correa, enkaz altındakileri kurtarma çalışmalarının öncelik taşıdığını açıkladı.

Halk sokakta geceledi

Depremden etkilenen bölgelerin başında Pedernales ve Guayaquil gibi sahil kentleri geliyor. Binalar çökerken birçok yol kullanılamaz hale geldi. Yetkililer bölgeyi terk etmeye çağırdı. Depremin ardından artçı şokların kaydedildiği ülkede halk geceyi sokakta geçirdi.

Mahkumların toplu firarı

Hükümet düzeni sağlamak üzere deprem bölgesine 13 bin 500 asker ve polis yolladı. Portoviejo'da depremde ağır hasar gören bir cezaevinden yaklaşık 130 tutuklu ve hükümlü kaçmayı başardı. 35 dolayında firarinin yakalandığı belirtildi.

Yardım için seferber oldular

Komşu ülkeler Ekvador'a yardım için seferber oldu. Venezuela, Şili ve Meksiko, kurtarma ekipleri ve yardım malzemesi yolladı. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry yardım teklif etti. Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, deprem bölgesine Kolombiya'dan bir ekip yolladı.

Petrol tesisleri hasar görmedi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Ekvador, ekonomisi düşen ham petrol fiyatlarından etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Petrol tesislerinin depremde hasar görmediği belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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