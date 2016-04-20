Ekvador'da ölü sayısı 500'ü geçti



Ekvador'da cumartesi akşamı meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Savcılığın verdiği bilgilere göre ölü sayısı 525'e yükseldi. Kurbanlardan 518'inin kimlik tespitinin yapıldığı ve cenazelerin ailelerine teslim edildiği açıklandı.

Depremde hayatını kaybedenler arasında en az 11 yabancı ülke vatandaşı olduğu bildirildi. Bunlardan 3'ünün Kolombiyalı, 3'ünün Kübalı, 2'sinin Dominik Cumhuriyeti vatandaşı, 1'inin İngiliz ve 1'inin de İrlandalı olduğu açıklandı.

Afet birimi SNGR depremde yaralananların sayısını ise 4 bin 605 olarak açıkladı. Ancak ülkede hala çok sayıda kayıp olduğu bildiriliyor.

Bakan teşekkür etti

Deprem, başkent Quito'nun 200 kilometre batısında, sahil şeridinde meydana gelmişti. En büyük can kaybının sahil kenti Padernales'te olduğu belirtiliyor.

Ekvador Dışişleri Bakanı Guillaume Long, Twitter üzerinden yayınladığı mesajında, Ekvador'a yardım eli uzatan ülkelere teşekkür etti. Bakan, "Kardeş ülkelerin gösterdiği dayanışma için teşekkür ederiz. Bazı ülkeler kurtarma ekipleri gönderdi. Bu şu anda en önemli olanı" dedi.

Ülkede 1949 yılından bu yana meydana gelen en büyük doğal afetin ardından yeniden inşa çalışmalarının 2-3 milyar euroya mal olması bekleniyor.