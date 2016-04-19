Ekvador'da ölü sayısı 400'ü geçti



Ekvador Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre cumartesi akşamı meydana gelen depremde enkaz altından çıkartılan cansız bedenlerin sayısı 413'e yükseldi. Afet birimi SNGR depremde 2 bin 658 kişinin yaralandığını, Kızıl Haç da 320 kişinin kayıp olduğunu bildiriyor.

Ülkenin 100 kilometrelik sahil kesimini vuran depremde aralarında otellerin de olduğu çok sayıda bina yerle bir olmuş, araçlar enkaz altında kalmıştı. Hayatını kaybedenlerin üçte ikisi 55 bin nüfuslu sahil kenti Pedernales'ten.

Devlet Başkanı Rafael Correa pazartesi günü büyük ölçüde yıkıma uğrayan Pedernales'i ziyaret etti. Depremin Ekvador'un 67 yıldır başına gelen en kötü felaket olduğunu belirten Correa, yıkıma uğramış kentlerde yeniden inşa çalışmalarının “aylar, yıllar” sürebileceğini söyledi. Ekvador Devlet Başkanı Correa maddi kaybın “yüzlerce milyon belki de milyarlarca dolar” değerinde olduğunu ifade etti.

Ekvador'un Ambato kentinde 1949 yılında meydana gelen depremde 5 binden fazla insan hayatını kaybetmişti.