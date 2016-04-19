T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Ekvador'da ölü sayısı 400'ü geçti

Ekvador’daki 7,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı resmi rakamlara göre 413’e yükseldi.

19 Nisan 2016 12:16


Ekvador Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre cumartesi akşamı meydana gelen depremde enkaz altından çıkartılan cansız bedenlerin sayısı 413'e yükseldi. Afet birimi SNGR depremde 2 bin 658 kişinin yaralandığını, Kızıl Haç da 320 kişinin kayıp olduğunu bildiriyor.

Ülkenin 100 kilometrelik sahil kesimini vuran depremde aralarında otellerin de olduğu çok sayıda bina yerle bir olmuş, araçlar enkaz altında kalmıştı. Hayatını kaybedenlerin üçte ikisi 55 bin nüfuslu sahil kenti Pedernales'ten.

Devlet Başkanı Rafael Correa pazartesi günü büyük ölçüde yıkıma uğrayan Pedernales'i ziyaret etti. Depremin Ekvador'un 67 yıldır başına gelen en kötü felaket olduğunu belirten Correa, yıkıma uğramış kentlerde yeniden inşa çalışmalarının “aylar, yıllar” sürebileceğini söyledi. Ekvador Devlet Başkanı Correa maddi kaybın “yüzlerce milyon belki de milyarlarca dolar” değerinde olduğunu ifade etti.

Ekvador'un Ambato kentinde 1949 yılında meydana gelen depremde 5 binden fazla insan hayatını kaybetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

EkvadorGüvenlik BakanlığıSNGRKızıl HaçPedernales DevletBaşkanı Rafael CorreaPedernalesCorreaDevlet Başkanı CorreaAmbatoWelle Türkçe AFP DPA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24