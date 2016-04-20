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Dünya

Ekvador'da 7.8'lik depremin ardından 6.1 büyüklüğünde yeni deprem!

Cumartesi günü meydana gelen depremde ölü sayısı ise 507'ye yükseldi

20 Nisan 2016 15:48

Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'da cumartesi günü yaşanan 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından 6.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Cumartesi günü meydana gelen depremde ölü sayısı ise 507'ye yükseldi. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, ölenlerden 499'unun kimliği  tespit edilerek cenazeleri ailelerine teslim edildi.

Avrupa Deprem Araştırmaları Merkezi verilerine göre deprem, Esmeraldas bölgesinin Muisne kıyısına 26 km uzaklıkta ölçüldü. 

Depremde hayatını kaybeden 507 kişiden 11'inin yabancı olduğu  belirtildi. Savunma Bakanlığı yetkilileri, 231 kişinin hala kayıp olduğu açıkladı.

Devlet Başkanı Rafael Correa, deprem nedeniyle ülkede yaklaşık 3  milyar dolarlık hasar meydana geldiğini belirterek bu rakamın ülkenin gayri safi  yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 3'üne tekabül ettiğini açıklamıştı.

Depremin ardından İtalya seyahatini yarıda keserek ülkesine dönen ve  hasar tespiti için depremden etkilenen yerleri gezen Correa, hasar gören yerlerin  yeniden inşasının yıllar alacağını söyleyerek "Manabi'yi yeniden inşa edeceğiz.  Bu, çok büyük bir trajedi ancak Ekvador halkının cesareti çok daha büyük."  demişti.

Correa, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ise "Hayatımın en zor günlerini yaşıyorum fakat bu gibi şeyler bize devam etmek adına  cesaret veriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Yetkililer, 507 kişinin öldüğü ve 2 bin 500'den fazla kişinin yaralandığı depremden en çok etkilenen yerler arasındaki Manta şehrinde yerle bir  olan alışveriş merkezinin enkazından 8 kişinin sağ çıkarıldığı açıklamıştı.

Maliye Bakanı Fausto Herrera, Ekvador'un depremden kaynaklanan  zararlarının karşılanması için Amerikalılar Arası Kalkınma Bankası, Dünya Bankası  ve Latin Amerika Kalkınma Bankasından 600 milyon dolarlık kredi limiti olduğunu  kaydetmişti.

Manta, Portoviejo ve Guayaquil, depremde en fazla hasar gören yerler  oldu. Deprem, ülkenin Büyük Okyanus kıyısı bölgesinde büyük hasara yol açtı.  Komşu ülkeler Peru ve Kolombiya'da da hissedilen depremde çok sayıda bina  yıkıldı. 

Pedernales ve Portoviejo'daki stadyumlarda sahra hastaneleri kurulmuştu. Guayaquil kentinde bir alışveriş merkezinin çatısı çökerken  Manta'daki havaalanının kontrol kulesi yıkılmıştı.

Yağma ve hırsızlığın önlenmesi için depremden etkilenen bölgelere  takviye asker ve polis gönderilirken ülke genelinde hidroelektrik barajlar ve  petrol hatları önlem olarak kapatılmıştı.

Depremin ardından Avrupa Birliği'nin yanı sıra aralarında Venezuela,  Kolombiya, Peru veMeksika'nın da bulunduğu çok sayıda ülke ve uluslararası  kuruluş, Ekvador'a yardım gönderdi.

Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezinden yapılan açıklamada, merkez  üssü başkent Quito'nun 170 kilometre kuzeybatısında, 19 kilometre derinlikteki  depremin yaklaşık 40 saniye sürdüğü belirtilmişti.

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