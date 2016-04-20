Ekvador'da 7.8'lik depremin ardından 6.1 büyüklüğünde yeni deprem!

Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'da cumartesi günü yaşanan 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından 6.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Cumartesi günü meydana gelen depremde ölü sayısı ise 507'ye yükseldi. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, ölenlerden 499'unun kimliği tespit edilerek cenazeleri ailelerine teslim edildi.

Avrupa Deprem Araştırmaları Merkezi verilerine göre deprem, Esmeraldas bölgesinin Muisne kıyısına 26 km uzaklıkta ölçüldü.

Depremde hayatını kaybeden 507 kişiden 11'inin yabancı olduğu belirtildi. Savunma Bakanlığı yetkilileri, 231 kişinin hala kayıp olduğu açıkladı.

Devlet Başkanı Rafael Correa, deprem nedeniyle ülkede yaklaşık 3 milyar dolarlık hasar meydana geldiğini belirterek bu rakamın ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 3'üne tekabül ettiğini açıklamıştı.

Depremin ardından İtalya seyahatini yarıda keserek ülkesine dönen ve hasar tespiti için depremden etkilenen yerleri gezen Correa, hasar gören yerlerin yeniden inşasının yıllar alacağını söyleyerek "Manabi'yi yeniden inşa edeceğiz. Bu, çok büyük bir trajedi ancak Ekvador halkının cesareti çok daha büyük." demişti.

Correa, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ise "Hayatımın en zor günlerini yaşıyorum fakat bu gibi şeyler bize devam etmek adına cesaret veriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Yetkililer, 507 kişinin öldüğü ve 2 bin 500'den fazla kişinin yaralandığı depremden en çok etkilenen yerler arasındaki Manta şehrinde yerle bir olan alışveriş merkezinin enkazından 8 kişinin sağ çıkarıldığı açıklamıştı.

Maliye Bakanı Fausto Herrera, Ekvador'un depremden kaynaklanan zararlarının karşılanması için Amerikalılar Arası Kalkınma Bankası, Dünya Bankası ve Latin Amerika Kalkınma Bankasından 600 milyon dolarlık kredi limiti olduğunu kaydetmişti.

Manta, Portoviejo ve Guayaquil, depremde en fazla hasar gören yerler oldu. Deprem, ülkenin Büyük Okyanus kıyısı bölgesinde büyük hasara yol açtı. Komşu ülkeler Peru ve Kolombiya'da da hissedilen depremde çok sayıda bina yıkıldı.

Pedernales ve Portoviejo'daki stadyumlarda sahra hastaneleri kurulmuştu. Guayaquil kentinde bir alışveriş merkezinin çatısı çökerken Manta'daki havaalanının kontrol kulesi yıkılmıştı.

Yağma ve hırsızlığın önlenmesi için depremden etkilenen bölgelere takviye asker ve polis gönderilirken ülke genelinde hidroelektrik barajlar ve petrol hatları önlem olarak kapatılmıştı.

Depremin ardından Avrupa Birliği'nin yanı sıra aralarında Venezuela, Kolombiya, Peru veMeksika'nın da bulunduğu çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluş, Ekvador'a yardım gönderdi.

Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezinden yapılan açıklamada, merkez üssü başkent Quito'nun 170 kilometre kuzeybatısında, 19 kilometre derinlikteki depremin yaklaşık 40 saniye sürdüğü belirtilmişti.