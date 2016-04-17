Ekvador'da 7.8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 507'ye yükseldi

Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'un kuzeybatı kıyılarında 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Devlet Başkanı Rafael Correa depremde ölü sayısını en az 272 olarak açıklamıştı. Enkaz altında arama çalışmaları devam ederken Ulusal ve Dış Güvenlik Politikası Koordinatör Bakanı Cesar Navas, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, depremde 507 kişinin öldüğünü belirtti.

Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezinden yapılan açıklamada, yaklaşık 40 saniye süren ve yerin 19 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssünün, limanların bulunduğu seyrek nüfuslu Muisne kıyı şehrinin 27 kilometre açıkları olduğu belirtildi.

Depremin ardından ülkesine dönmek için İtalya ziyaretini yarıda kesen Devlet Başkanı Rafael Correa, Twitter'daki hesabında 507 kişinin yaşamını yitirdiğini, enkaz altında kalanları bulmak için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini yazmıştı.

Correa, Roma'dan ayrılmadan önce telefonla bağlandığı canlı yayında ülke genelinde acil durum ilan edildiğini vurgulayarak halka güçlü olmaları çağrısında bulundu. Correa, "Yıkılan her şeyi yeniden yapabiliriz, ancak ölenleri geri getiremeyiz. Depremde yaşamını yitirenler için çok üzgünüm" dedi.

Depremde ayrıca liman kenti Guayaquil'de en az bir ev ve üst geçidin çöktüğü ifade edildi. Merkez üssüne yaklaşık 170 kilometre uzaklıktaki başkent Quito'da da depremin hissedildiği öğrenildi.

Güçlü sarsıntı nedeniyle halkın sokaklara çıktığı ve depremin ardından birçok mahallede elektrik kesintisinin yaşandığı kaydedildi.

"Elimizden geleni yapıyoruz ama yapabileceğimiz hiçbir şey yok"



Depremin merkez üssüne yakın mesafedeki Pedernales kasabasında da durumun facia boyutunda olduğu belirtiliyor. AP'nin haberine göre; Belediye Başkanı Gabriel Alcivar, "Elimizden geleni yapıyoruz ama yapabileceğimiz hiçbir şey yok" dedi.

Alcivar, yetkililerden toprak kazma makinesi isterken, kasabada onlarca evin yerle bir olduğu ve enkaz altında kalanların bulunduğu belirtildi. Bölgede yaşanan kaos esnasında yağma olaylarının da yaşandığını aktaran Alcivar, "Sadece bir ev değil yıkılan, bütün kasaba" şeklinde konuştu.





Adı belli olmayan bir adam, eşi ve çocuğunun battaniyeye sarılı bedenlerinin yanında beklerken görülüyor.



Depremin en fazla etkilediği yerlerden biri olan Pedernales, sıra sıra palmiye ağaçlı sahilleri ve çatısı sazlardan yapılan restoranlarıyla turistlerin tercih ettiği bir bölge. Bu yüzden, depremden etkilenenler arasında yabancı ülke vatandaşları da olabilir.







Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi de tsunami tehlikesine karşı halkı uyardı. Komşu ülke Peru'da da tsunami uyarısında bulunuldu.





Depremin merkez üssü, limanların bulunduğu, seyrek nüfuslu Muisne kıyı şehrinin 27 kilometre açıkları...



Güney Amerika'nın batısında, Pasifik okyanusu ile Kolombiya ve Peru arasında bulunan Ekvador, sismik hareketliliğin yoğun olduğu "Pasifik Ateş Çemberi" adı verilen bir deprem kuşağında yer alıyor.

Halk ikinci geceyi de sokakta geçirdi

Depremin ardından 230'dan fazla artçı şok meydana geldiği için halk ikinci geceyi de sokakta geçirdi. Manta, Portoviejo ve Guayaquil, depremden en fazla etkilenen kentler oldu. Bu kentlerde binlerce eve elektrik ve su verilemiyor.

Deprem, ülkenin Büyük Okyanus kıyısı bölgesinde büyük hasara yol açtı. Komşu ülkeler Peru ve Kolombiya'da da hissedilen depremde çok sayıda bina yerle bir oldu.