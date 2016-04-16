Japonya'daki depremde ölü sayısı 27'ye yükseldi

Japonya'nın güneybatısında dün akşam meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Kyodo haber ajansı, Kyushu Adası'ndaki Kumamoto bölgesinde büyük tahribata yol açan depremin ardından enkaz altında kalanlar için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 8 kişinin daha cesedinin bulunduğunu duyurdu. Böylece depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 27’ye çıktı.

Depremde yaralanan yaklaşık 900 kişiden 171'inin durumunun ciddiyetini koruduğu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği de belirtildi.

Öte yandan yıkılan binaların enkazı altında 100'den fazla kişinin bulunduğu sanılıyor. Mahsur kalanlara ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Aso kentindeki Tokai Üniversitesi yakınlarında yer alan öğrenci yurdunun yıkıldığı, enkaz altında çoğu öğrenci 11 kişinin bulunduğu kaydedildi.

Aynı bölgede perşembe günü meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde de 10 kişi yaşamını yitirmişti. Son iki günde meydana gelen depremlerde toplam ölü sayısı 37 olarak açıklandı. İki depremde, yaklaşık 2 bin kişinin de yaralandığı belirtildi.

Depremin ardından çeşitli büyüklüklerde 65'ten fazla artçı şok kaydedildi. Sabah erken saatlerde de 5,4 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

Sarsıntılar enerji hatlarına zarar verdiği için Kumamoto'da 200 binden fazla eve elektrik ve su verilemiyor. Ayrıca Kumamoto Havalimanı'nın çatısı kısmen çöktüğü için tüm uçak seferleri iptal edildi. Yaklaşık 70 bin kişi tahliye edilerek okullar ve spor salonları gibi tesislere yerleştirildi.

Deprem, bölgenin çeşitli kısımlarında heyelana da yol açtı. Minamiaso köyünde bir köprü çöktü ve bölgeyi diğer kentlere bağlayan karayolu trafiğe kapandı. Bu arada Meteoroloji Ajansı, bölgede şiddetli yağışların etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Yağışların, yeni heyelanlara yol açmasından endişe ediliyor.