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Dünya

"Ekvador, Wikileaks kurucusu Assange'a vatandaşlık verdi" iddiası

​Assange, 2012'den bu yana Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde bulunuyor

11 Ocak 2018 10:32

El Universo gazetesi, WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın Ekvador vatandaşlığı aldığını iddia etti.

Gazete, bir kaynağa dayandırdığı haberde, Assange'a verilen pasaportun numarasını da yayınladı. Daha önce Twitter'de, Assange'ın Ekvador milli takım formasıyla çektirdiği fotoğrafı yayınlamıştı.

​Assange, 2012'den bu yana Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde bulunuyor.

Tutuklanıp İsveç'e gönderilmemek için 2012'den beri Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınan Wikileaks kurucusu Julian Assange, geçen haziran ayında büyükelçilik binasındaki 5. yılını doldurmuştu.

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