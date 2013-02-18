Ekvador seçimlerinde zafer yine Correa'nın

Ekvador'da yapılan seçimlerin ilk sonuçlara göre Rafael Correa oyların yaklaşık yüzde 56'sını aldı. ABD'de ekonomi eğitimi almış olan 49 yaşındaki Correa'nın en yakın rakibi Guillermo Lasso'ya verilen destek ise yüzde 24'te kaldı.

Başkanlığın kesinleşmesinden sonra başkanlık sarayı önünde toplanan taraftarlarına seslenen Correa “Bu zafer size aittir” dedi ve “tarih yazacaklarını” söyledi.

Devlet başkanlığı koltuğuna 2007 yılında oturan Rafael Correa'nın görevdeki ilk döneminin sona erme tarihi 15 Ocak 2011 iken yeni anayasa seçimleri 26 Nisan 2009'a çekmiş, bu tarihteki seçimde oyların yaklaşık yüzde 60'ını alarak görevini sürdürmeye hak kazanan Correa'nın 2013'te bir kez daha devlet başkanlığına aday olma yolu açılmıştı.

Ekonomi ve sosyal politikaları Correa'ya özellikle alt gelir gruplarının desteğini sağlamış, Ekvador'un 2007'den önceki 10 yıl içinde 7 devlet başkanı eskitmesi de Correa döneminin ülkeye istikrar getirdiği değerlendirmelerine temel hazırlamıştı.

(Deutsche Welle Türkçe)