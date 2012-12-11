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Dünya

Ekvador: Esed'e sığınma hakkı tanırız

İsrail gazetesi Haaretz, geçtiğimiz hafta yayımladığı haberde, Esed'in 'siyasi sığınma' talebinde bulunmak için Latin ülkelerine bir heyet gönderdiğini ileri sürmüştü

11 Aralık 2012 13:11

WikiLeaks kurucusu Julian Assange'a sığınma hakkı tanıyan Latin Amerika ülkelerinden Ekvador, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in istemesi halinde, sığınma talebini değerlendirebileceğini açıkladı.

WikiLeaks kurucusu Julian Assange'a siyasi sığınma hakkı tanıyan Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa, Brezilya gazetesi Folha de Sao Paulo'ya verdiği demeçte, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'e de aynı hakkı tanıyabilecekleri sinyalini verdi.

Correa, Ekvador'a kim sığınma talebinde bulunursa, insan haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini ve ülkesinin bu talebi değerlendireceğini söyledi.

Suriye Dışişleri Bakan yardımcısı Faysal Mikdad'ın birkaç hafta önce ülkesini ziyaret ettiğini de doğrulayan Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa, "Böyle bir talebi, büyük bir sorumluluk içerisinde değerlendiririz" dedi.

Correa, Ekvador'a kim sığınma talebinde bulunursa, insan haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini ve ülkesinin bu talebi değerlendireceğini söyledi.

İsrail gazetesi Haaretz, geçtiğimiz hafta yayımladığı haberde, Esed'in "siyasi sığınma" talebinde bulunmak için Latin ülkelerine bir heyet gönderdiğini ileri sürmüştü.

Haaretz'in haberinde, Suriye Dışişleri Bakan yardımcısı Mikdad'ın Küba, Ekvador ve Venezuela ziyaretlerinde, Esed ve ailesi için sığınma talebinde bulunduğunu iddia etmişti. (ntvmsnbc)
 

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