Ekvador'da üç cezaevinde eş zamanlı isyan: 62 ölü

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Güney Afrika ülkesi Ekvador'da bulunan üç farklı hapishanede eş zamanlı olarak isyan çıktı. Şiddet olaylarının yaşandığı isyanlarda en az 62 mahkum hayatını kaybetti.

Hükûmet, salı günü meydana gelen isyanları suç grupları tarafından daha önceden planlanmış bir hamle olarak niteledi.

Şiddet olaylarının Guayas, Azuay ve Cotopaxi bölgelerinde bulunan cezaevlerinde meydana geldiği belirtildi. Bu cezaevlerindeki mahkumlar, Ekvador'daki tutuklu insan sayısının yaklaşık %70'ine tekabül ediyor.

Fotoğraf: Mahkumların yakınları, cezaevlerinin önünde toplandı

Reuters'ın aktardığına göre yetkililer, isyanların cezaevlerine toplam 800 ek polis memuru gönderilmesiyle kontrol altına alındığını bildirdi. Yetkililer olaylarda yaralanan polis memurları bulunduğunu belirtirken durumları hakkında detay sunmadı. Cezaevi yetkililerinin isyanlar sırasında binadan çıkarıldığı ifade edildi.

Ekvador lideri Lenin Moreno daha önce farklı su grupları arasında meydana gelen olayları sebebiyle cezaevlerinde olağanüstü hal ilan etmişti.