T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ekvador'da bulunan kurbağa türüne Led Zeppelin grubunun ismi verildi

17 Haziran 2021 14:14

T24 Dış Haberler

Güney Amerika ülkesi Ekvador'daki And Dağları'nda bulunan yeni bir kurbağa türüne rock müziğin evriminde önemli rol oynayan Britanyalı Led Zeppelin grubunun adı verildi.

Pristimantis ledzeppelin (Led Zeppelin Yağmur Kurbağası) Cordillera del Cóndor'da bilim insanları David Brito-Zapata ve Carolina Reyes-Puig tarafından bulundu.

Bakır rengi gözleri ve sarı-kahverengi-siyah-turuncu deriye sahip kurbağa Prismantis genus ailesine ait.

Bilim insanları yaptıkları açıklamada, ''Bu isim Led Zeppelin'i ve olağandışı müziklerini onurlandırıyor'' denildi.

ekvadorled zeppelin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24