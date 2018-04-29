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BBC Türkçe

Ekvador Başkan Yardımcısı Glas'a rüşvetten 6 yıl hapis

Jorge Glas, Brezilyalı inşaat devi Odebrecht'teki yolsuzluk ve rüşvet skandalıyla ilgili davada 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Savcılara göre 13,5 milyon dolar rüşvet alan Glas, Latin Amerika dışına da yayılan skandalda ceza alan en üst düzey siyasetçi

29 Nisan 2018 20:30

Ekvador Başkan Yardımcısı Jorge Glas, Brezilyalı inşaat devi Odebrecht'teki yolsuzluk ve rüşvet skandalıyla ilgili davada 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Glas, Latin Amerika geneli ve ötesine de yayılan skandalda ceza alan en üst düzey siyasetçi oldu.

Savcılara göre Jorge Glas 13,5 milyon dolar rüşvet almıştı.

Ekvador Kongresi, Ekim ayından bu yana gözaltında tutulan Glas'ın dokunulmazlığın kaldırmış ancak Başkan Yardımcısı olarak kalmasına izin vermişti.

Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddeden Glas ise kararı temyize götüreceğini açıkladı.

Odebrecht şirketi kamu ihalelerini almak için 12 ülkede toplam 788 milyon dolar rüşvet verdiğini kabul etmişti.

Ekvador'daki Odebrecht yöneticisi Joüse Conceicao Santos da savcılıkla yaptığı anlaşmanın ardından ülkedeki altyapı ihalelerini alabilmek için şirketin 2007'den bu yana 33,5 milyon dolar rüşvet verdiğini söylemişti.

Savcılar, Glas'ın amcası Ricardo Rivera üzerinden rüşvet aldığını söylüyordu.

Rivera da davada 6 yıl hapis cezası alan dört kişiden biri oldu.

Glas'ı başkan yardımcılı görevine getiren eski Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa, davanın siyasi olduğuna inanıyor.

Odehbrecht skandalı; Meksika, Peru ve Panama ile şirketin merkezinin bulunduğu Brezilya'da bazı siyasetçilerin yolsuzlukla suçlanmasına neden olmuştu.

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