Ekvador Assange'ın internetini kestini doğruladı

Ekvador Dışişleri Bakanlığı Wikileaks‘ in kurucusu Julian Assange'in Londra'daki Büyükelçilik binasındaki internet erişiminin kesildiğini doğruladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada gerekçe olarak Wikileaks platformunun ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton hakkında yapılan paylaşımlar gösterildi. Salı akşamı yapılan açıklamada „Ekvador hükümeti, diğer ülkelerin iç işlerine karışmamayı temel alan ilkeleri temsil etmektedir, seçim sürecine karışmaz ve belli bir adayı desteklemez" ifadelerine yer verildi. Açıklamada Assange’a 2012 yılında verilen siyasi sığınmacı statüsünün devam edeceği belirtildi.

Wikileaks platformunun Twitter hesabından pazartesi günü paylaşılan mesajda, Hillary Clinton hakkında yapılan paylaşımların ardından Julian Assange'ın 2012 yılından bu yana kaldığı Ekvador’un Londra’daki Büyükelçiliği‘nde internetinin kesildiği belirtilmişti.

WikiLeaks'in haftasonu Twitter hesabından yapılan paylaşımlar, soysal medyada Assange'ın hayatını kaybettiğine dair spekülasyonların yapılmasına sebep olmuştu.

Wikileaks hâlihazırda ABD'deki Demokrat Parti yönetiminin hackerlar tarafından ele geçirilen e-postalarını yayımlıyor. Bu e-postaların bir kısmı Demokratların başkan adayı Hillary Clinton'ı ABD'de zor duruma düşürecek nitelikte.

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dpa, BD/AG