Ekvador: Assange yeni elçilik kurallarına uymalı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Ekim (DHA) – Ekvador’da bir yargıç, Wikileaks’ın kurucusu Julian Assange’ın, sığınmacı olarak kaldığı Ekvador Büyükelçiliği’nin \"kurallarına uymak zorunda olduğu\" kararını verdi.

Birleşik Krallık’taki Ekvador Büyükelçiliğinde sığınmacı olarak kalan Assange’ın, büyükelçilikte kalmasına dair şartların sıkılaştırılması sebebiyle yaptığı itiraz yargıç Karina Martinez tarafından reddedildi.

Ekvador, Assange’a altı yıl sığınma izni vermişti ancak arada geçen zamanda, Ekvador’un, sığınmacı şartlarını sertleştirmesini, eleştiren Assange, yapılan değişikliklerin, ziyaretçi kabul etmesini zorlaştırdığını ve aldığı sağlık ve temizlik hizmetleri için ödeme yapması talep edildiğini ve bu yeni düzenlemelerin kendisini büyükelçilikten çıkarmaya yönelik olduğunu savunarak, gevşetilmesini talep etmişti.

Assange’ın avukatı Carlos Poveda, ilgili talebin görüldüğü mahkemede, “Ekvador’un, Assange’ın korunması konusunda uluslararası bir sorumluluğu vardır” dedi.

Ekvador hükümeti ise, söz konusu değişikliklerin, Assange’ın halen üçte birini kullandığı küçük olan büyükelçilikte birlkikte yaşamaya yönelik olduğunu savunarak, Assange’ın yeni kurallara uyması gerektiğini ifade etti.

Ekvador Dışişleri Bakanı Jose Valencia, “Bu karar, uluslararası yasalar gözetilerek alınmıştır” dedi.

Ekvador Başkanı Lenin Moreno, Assange’ı daha önce ülkenin dış ilişkilerine karışmaması konusunda uyarmıştı.