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Spor

Ekuban Trabzon'a geldi

Tolga SAĞLAM/TABZON, (DHA) Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Gana asıllı İtalyan forvet Caleb Ekuban Trabzon'a geldi

28 Ağustos 2018 02:14

Tolga SAĞLAM/TABZON, (DHA)

Trabzonspor\'un prensip anlaşmasına vardığı Gana asıllı İtalyan forvet Caleb Ekuban Trabzon\'a geldi.
Bordo-mavililerin forvet hattını güçlendirmek amacıyla kadrosuna katmak istediği ve prensipte anlaştığı 24 yaşındaki forvet oyuncusu Ekuban, bu akşam saat 21.40 sıralarında Trabzon havalimanına geldi. 
İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United forması giyen ve bavullarıyla birlikte gelen forvet oyuncusunun yarın yönetimle son detayları görüşeceği kaydedildi.

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