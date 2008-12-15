Ekstra tuza son!

Consumer Reports adlı dergide yayınlanan araştırma kapsamında, marketlerde yaygın şekilde satılan ürünler incelendi ve tadı tuzlu olmamasına rağmen, hatta sağlık dostu olduğu düşünülen bu gıdalardan bazılarının yüksek miktarda tuz içerdiği ortaya çıktı. The Washington Post'da yer alan bilgilere göre, az yağlı yiyeceklerde yağın eksikliğini gidermek ve tadı dengelemek amacıyla daha fazla tuz kullanılıyor.Sağlık bir yetişkinin günde 2 bin 300 miligramdan fazla tuz tüketmemesi gerek. Bu miktar yaklaşık bir çay kaşığına denk geliyor. Orta yaştakilerin, yaşlılar, yüksek tansiyonu olanlar içinse bir günde en fazla 1,500 mg tuz tüketmeleri tavsiye ediliyor. Yüksek tuz içeren gıdalarla beslenmek kalp krizi, böbrek rahatsızlığı gibi hastalıklara neden olabilen yüksek tansiyon ve astım, böbrek taşı, mide kanseri, osteoporoz riskini artırıyor