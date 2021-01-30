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Yaşam

Ekstra bagaj ücreti vermek istemeyince 20 dakikada 30 kilo portakalı yediler

30 Ocak 2021 17:00

Çin'in Yünnan bölgesindeki bir havalimanında uçağa biniş sırasında 30 kilo portakal için istenen, 300 Yuan'lık (yaklaşık 340 TL) ekstra bagaj ücreti ödemek istemeyen 4 kişi, portakalların hepsini yedi.

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