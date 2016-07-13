Ekşi Sözlük'te kampanya: Ahmet Davutoğlu nerede?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu AKP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık görevlerini bırakan Ahmet Davutoğlu'nun gazete ve televizyon ekranlarında yer almaması, Ekşi Sözlük'te "Ahmet Davutoğlu nerede?" kampanyasının başlamasına neden oldu. Ekşi Sözlük'te "Ahmet Davutoğlu'nun kaybolması" başlığı altında paylaşılan entrylerde "haftalardır sesi dahi çıkmayan Ahmet Davutoğlu'nun kaybolduğu düşünülmektedir. Adamı darbe ile alaşağı ettiniz bari kaybetmeseydiniz. Adam öldü mü kaldı mı bilmiyoruz",

"Binali yıldırım'a dönüşmüş olabilir" dendi.

19 Haziran 2016 tarihinde Habertürk'ten Kübra Par'a konuşan Davutoğlu, "İstanbul'da sığındığım yerler var" demişti.

Ekşi Sözlük'te Ahmet Davutoğlu hakkında konuşulanlar şöyle: