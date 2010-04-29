'ekşisözlük kamusal alan tanımına uyuyor'

T24 - II. Uluslararası Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Konferansı’nın 2'inci gününde, dijital gazeteler hurriyet.com.tr ve ekşi sözlük karşılaştırılması öne çıktı. Konferans bugünkü (29 Nisan 2010) oturumlarda, Zeynep Çetin Erus ve H. Hale Künüçen "Sinema ve Gerçeklik", Hakan Erkılıç "Yeni Medya Çağında Müzik: Dijital Müzik", Artun Avcı "Yeni Eleştirel Kamusallık ve Yeni Medya", Burcu Kaya Erdem ve Özge Baydaş Sayılgan "Oryantalist Ötekileştirme Anlayışının Yeni Medyada Sürdürülme Biçimleri, Ahmet&Salim Örneği", Didem Ayaz "Yeni Bir Kamusal Alan Biçimi Olarak İnternet: Ekşi Sözlük-Dijital Gazete Karşılaştırılması" konularını ele aldı.





Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Erdal İnönü Bilim ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen II. Uluslararası Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Konferansı’nın 2’inci gününde “sinema ve gerçeklik” konusunu ele alan Zeynep Ç. Erus, “Sinema bütün sanatların en gerçeğidir. Dijital teknolojiyse sinema görüntüsünü insana yaklaştırmıştır. Örneğin Avatar filmi bizim bildiğimizden başka bir gerçeklikle seyircisiyle buluşmuştur. Dijital teknolojiyle birleşen sinema, bilinen gerçekliğin dışına çıkıp gerçeklik kavramına farklı bir boyut kazandırmıştır,” şeklinde konuştu. H. Hale Künüçen ise, “Teknoloji geliştikçe alternatifler artmış böylece görsel özellikler ve efektler daha gerçekçi olmuştur. Dijital teknoloji sinemaya radikal bir değişiklik getirmiştir. Buna en güzel örneklerden biri Star Wars filmidir; dijital teknolojiyle özel efektleri değiştirilmiştir,” dedi.







'ekşisözlük.com kamusal bir alan oluşturuyor'







“Yeni Bir Kamusal Alan Biçimi Olarak İnternet: Ekşi Sözlük-Dijital Gazete Karşılaştırılması” konu başlığı altında Didem Ayaz, internet ve toplumsal alandaki yaklaşımlar bağlamında liberal yaklaşım ve Frankfurt Okulu’nun eleştirel bakış açısını ortaya koydu. Kamusal alanın ancak Jürgen Habermas’ın belirttiği üç şartla yaratılabileceğini vurguladı; “fikirlerin özgürce tartışılması”, “ekonomik kaygılardan uzaklaşmış bir yapının kurulması” ve “hükümet politikalarını eleştiren bir medyanın olması”. Habermas’ın bu düşünceleri bağlamında ekşi sözlük ve hürriyet.net karşılaştırıldı. Ayaz, bu sitelerin Türkiye’de en çok ziyaret edilen internet siteleri arasında olmasının, bunların karşılaştırılması noktasında bir ölçüt olduğunu belirtti. Tekel işçilerinin eylemleriyle ilgili eksisozluk.com ve hurriyet.com.tr’de, 15–31 Aralık 2009 tarihleri arasında çıkan haberleri, Habermas’ın kamusal alanın oluşturulabilmesi için öne sürdüğü üç şart bağlamında inceledi:





“Araştırmaya göre, hurriyet.com.tr kamusal alan bağlamında sadece hükümeti eleştirme noktasından hareket ediyor. Bu durum Doğan Grubu’nun hükümetle olan ilişkilerindeki sorundan bağımsız değil. Hürriyet’in internet sitesini Habermas’ın tanımına göre değerlendirirsek, kamusal alanı oluşturamadığını ve yanlı bir yayın yaptığını görürüz. “eksisozluk.com” ise Habermas’ın ortaya koymuş olduğu anlayışa göre bir kamusal alan oluşturuyor. Bunun nedeni hükümet politikalarını eleştiren ve fikirlerini özgürce ortaya koyabilen eksisozluk.com yazarlarının ekonomik kaygı gütmemesidir.”







'Müzik alanında Marxist devrim gerçekleşmiştir'







Yeni medya çağında dijital müzik konusunda ise Hakan Erkılıç, müzik endüstrisinin gelişiminden bahsederek, bu süreci müzik endüstrisi öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırdı. Aynı zamanda Mazhar Alanson’un ‘Müzik alanında Marxist devrim gerçekleşmiştir,’ sözüne gönderme yaptı. Yeni medya içinde müziğin diğerlerine göre daha hızlı geliştiğini, müziğin yeni medyada ucuzlaşmış enformasyonla kolaylaştığını belirtti.





Yeni eleştirel kamusallık ve yeni medya konusunda Artun Avcı, “Yurttaşların kamusal tartışmalardan etkilenmesi medya sayesinde mümkün oluyor. Kamusal alan tartışmalarında medyanın merkez ve stratejik bir rol oynamasının nedeni budur. Yeni medyanın giderek kâr ekonomisinin hizmetine girmesi sonucunda kamusal alanı sınırlandırmıştır,” şeklinde değerlendirdi.





Burcu Kaya Erdem ve Özge Baydaş Sayılgan, oryantalist ötekileştirme anlayışının yeni medyada sürdürülme biçimlerinden ve yöntemlerini anlattılar. Ahmet Salim animasyonundaki Batı merkezinden yayılan dualist ve ötekiyi marjinalleştirme örnekleri verildi.





Haber: Fatma Yavuzaslan, Tuğba Dinç, Tufan Bozkurt (MİHA)