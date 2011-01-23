Ekşioğlu'nda 30 milyon liralık miras kavgası!

T24 - Ekşioğlu Şirketler Grubu’nun kurucusu Halit Ekşioğlu’nun 2007’de ölmesinin ardından çocukları miras için davalık oldu. Avukat Seyhan Ekşioğlu, kardeşine karşı kardeşlerinin hakkını savundu ama kaybetti.

Karadeniz’in tanınmış ailelerinden Ekşioğlu ailesi içinde miras kavgası yaşanıyor. Ekşioğlu Şirketler Grubu’nun kurucusu, kereste tüccarı Halit Ekşioğlu’nun 5 çocuğu Sarpay Ekşioğlu, Seyhan Ekşioğlu, Meyrem Fazlıoğlu, Süheyla Ekşioğlu ve Yakup Ekşioğlu, küçük kardeşleri Serdar Mevlüt Ekşioğlu hakkında, babası adına sahte vasiyet düzenlediği, şirketin malvarlığını kendi çocukları ve eşi üzerine aktarıp şirketin içini boşalttığı, kardeşlerin haklarını gasp ederek mirasa el koyduğu gerekçesiyle dava açtı. Ekşioğlu’nun kızı Seyhan Ekşioğlu, kendi ve kardeşleri adına davanın avukatlığını üstlendi. Ancak, “Ailede Yeni Düzen” adlı hukuk kitabının yazarı, medeni ve miras hukuk konularında uzman avukatlardan Ekşioğlu, açılan 30’a yakın davadan sonuç alamadı.



‘Meslek hayatımdaki en zor dava’

Ana davanın temyize gönderildiğini belirten Ekşioğlu, şirket paralarının çocuklar üzerine aktardığına dair kayıtları olmasına rağmen bilirkişilerin bunu dikkate almadığı öne sürerek “Her şey güllük gülistanlık diye rapor yazdılar. 40 yıllık avukatım, böyle bir olayla karşılaşmadım. Mesleğimi bırakma aşamasına geldim. Meslek yaşamımın en zor davasını üstlendim” diye konuştu. Ekşioğlu, küçük kardeşinin babası Halit Ekşioğlu’nun yaşlı olmasından yararlandığını söyleyerek, “Önce aile şirketinin temsil yetkisini aldı ve şirketin içini boşalttı. Babadan 6 evladına kalan 30 milyon TL’yi aşkın mirası üçe bölerek, paranın 10 milyon TL’sini eşi ve çocuklarına banka yoluyla havale etti. Diğer kısmını, eşi ve oğlu üzerine kurdurduğu şirkete transfer etti. Son bölümünü de kendi adına yaptırdığı iş hanlarına harcadı” şeklinde iddialarda bulundu. Ekşioğlu, “Sarpay Ekşioğlu da şirkete ortaktı. Ancak 2006’da 8 milyon liralık hissesini alarak şirketten ayrıldı. Yakup Ekşioğlu ile babalarımız bir annelerimiz ayrı. Tabii o da mağdur. Kız kardeşler ise hiçbir şey elde edemedi” dedi. Ekşioğlu, kardeşinin kendisine 2 milyon TL teklif ettiğini de öne sürdü.









Suçlanan kardeş ne diyor?



Kardeşleri tarafından suçlanan küçük kardeş Serdar Mevlüt Ekşioğlu ise mirasçı davacıların amacının, şirket paylarını değerinin üzerinde göstererek kendisine satmak olduğunu iddia etti. Ekşioğlu, avukatları aracılığıyla mahkemeye yaptığı itirazında şöyle dedi: “Mirasçı davacıların bu davayı açmaktaki amaçları müdürlük için değil, Halit Ekşioğlu’nun mirasının taksiminde kendi paylarının artırılması için en büyük ortak olan Serdar Mevlüt Ekşioğlu’nu zorlamadır.”



