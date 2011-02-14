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Ekşi'nin 12. yılında protesto vardı!

Sözlük yazarları, ünlü komedyen gösteri yapmayınca sloganlar atarak yuhaladı.

14 Şubat 2011 02:00

T24 - Ekşi Sözlük’ün 12’nci doğum günü, önceki akşam Hilton Convention Center’da düzenlenen partiyle kutlandı. Cem Yılmaz’ın gecede sahne alacağını sanan sözlük yazarları, ünlü komedyen gösteri yapmayınca sloganlar atarak yuhaladı. Ama işin gerçeği başkaydı

Önceki akşam yapılan partiye, yalnızca sözlük yazarları ve onların bir davetlisi katılabiliyordu.  Az sayıda basın mensubu ve özel davetlinin içeri alındığı gecede, Cem Yılmaz’ın da sahne alacağı  sanılıyordu. Milliyet gazetesşinde yer alan haber şöyle:


CEM YILMAZ 'EKŞİ'DİOysa ki açıklanan programda ‘Cem   Yılmaz’ın sahne alacağı’ bilgisi yoktu. Yalnızca, “18.00-19.30 arasında Cem Yılmaz tarafından hazırlanan ve içeriğini bizim bile tam olarak   bilmediğimiz çok gizli etkinlik” sözleri programda yer alıyordu. Sözlük yazarları bu cümleyi yanlış  yorumladı.‘Çok gizli etkinlik’, Cem Yılmaz’ın yazarlarla özel olarak konuşmasıydı. Komedyene ayrılmış odaya bazı yazarlar birer dakikayla alınıyor, fotoğraf çektirip sohbet ediyordu. 

Bu etkinlikten haberi olmayan sözlük yazarları, Cem Yılmaz’ı beklemekten yoruldu. Bu sırada sahneye çıkan biri, “4.5 saattir dışarıda bekleyen arkadaşlarımız var. Lütfen yazarlığınızı gösterin ve protestomuza katılın” çağrısını yapınca salonun yarısı dışarı çıkıp slogan atmaya başladı. Hedef, davetlileri içeri almayan organizasyon yetkilileri ve sahneye çıkmayan Cem Yılmaz’dı.  Olaylar karşısında şaşıran Cem Yılmaz ise, mekanı terk etti.


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