Ekşi'nin 12. yılında protesto vardı!

T24

Önceki akşam yapılan partiye, yalnızca sözlük yazarları ve onların bir davetlisi katılabiliyordu. Az sayıda basın mensubu ve özel davetlinin içeri alındığı gecede, Cem Yılmaz’ın da sahne alacağı sanılıyordu. Milliyet gazetesşinde yer alan haber şöyle:Oysa ki açıklanan programda ‘Cem Yılmaz’ın sahne alacağı’ bilgisi yoktu. Yalnızca, “18.00-19.30 arasında Cem Yılmaz tarafından hazırlanan ve içeriğini bizim bile tam olarak bilmediğimiz çok gizli etkinlik” sözleri programda yer alıyordu. Sözlük yazarları bu cümleyi yanlış yorumladı.‘Çok gizli etkinlik’, Cem Yılmaz’ın yazarlarla özel olarak konuşmasıydı. Komedyene ayrılmış odaya bazı yazarlar birer dakikayla alınıyor, fotoğraf çektirip sohbet ediyordu.Bu etkinlikten haberi olmayan sözlük yazarları, Cem Yılmaz’ı beklemekten yoruldu. Bu sırada sahneye çıkan biri, “4.5 saattir dışarıda bekleyen arkadaşlarımız var. Lütfen yazarlığınızı gösterin ve protestomuza katılın” çağrısını yapınca salonun yarısı dışarı çıkıp slogan atmaya başladı. Hedef, davetlileri içeri almayan organizasyon yetkilileri ve sahneye çıkmayan Cem Yılmaz’dı. Olaylar karşısında şaşıran Cem Yılmaz ise, mekanı terk etti.