Eksileriyle artılarıyla Clinton ve Trump kapışmasından notlar...

Kasım ayındaki Amerikan başkanlık seçimleri için yarışan adaylar Hillary Clinton ve Donald Trump dün akşam New York eyaletindeki Hofstra Üniversitesi'nde ilk defa aynı platformda münazara yaptılar.

Tartışmanın ilk 20 dakikasında ticaretle ilgili konularda yaptığı çıkışlarla güçlü bir çıkış yakalayan Trump, münazaranın geri kalanında bu rüzgarı koruyamadı.

Çok hazırlıklı olduğu belli olan Clinton, politik uzmanlara göre akıllı bir şekilde Trump'ın zayıf taraflarını açığa çıkaracak konulara değindi.

Trump'ın vergisini vermediğini, Latin kökenli bir kadına Bayan Temizlikçi şeklinde aşağıladığını, babasından aldığı 14 milyar dolarla işini kuran biri olarak ekonomik zorluklardan anlamayacağını ima etti.

Clinton, Trump'ın büyük iştahla saldırdığı ama geçenlerde kabul etmek zorunda kaldığı Obama'nın Amerika'da doğmadığı savı Trump'ın cevap vermekte zorlandığı bir diğer konuydu.

Deneyim, liyakat ve hazırlık açısından rakibinden çok daha üstün görünen Clinton, temiz enerji, ulaşılabilir eğitim gibi milenyum gençlerinin önemsediği konulara da değinerek sempati topladı.

Amerika'nın en büyük sorunlarından olan siyahlara karşı yapılan ırkçılık konusunda Clinton eskiye giderek Trump'ın ve babasının 1973'te sahibi oldukları binalarda daireleri siyahlara vermemek için binbir neden bulmalarının ardından siyah kiracılar tarafından mahkemeye verilmesinden bahsetti. Trump'ın cevabı, "O davayı mahkeme dışında anlaştım." oldu.

Vergilerini ödemediği konusunda ise "Bu benim zeki olduğumu gösterir" gibi yanıtlar vermesi Trump'ın olumsuz puan toplamasına neden oldu.

Trump'ın empati topladığı bir an elbette vardı. Şimdiye kadar başkanlık yarışında herkese ve her şeye sataşan bir görünüm çizen Trump'ın münazaranın ortasında "Ben sinirlerime Hillary'den daha hakimim" demesi salonda gülüşmelere yol açtı.

Adaylar bir sonraki münazarayı 9 ekimde Missouri'nin St. Louis kentinde yapacaklar.