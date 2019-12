Eksik tartı olur da bu kadar mı olur?

Gittiği lokantada 2 kilo et isteyen vatandaşa 815 gram et verildi. Vatandaş yargıya gidince lokanta sahibi hapis ve para cezası aldı



Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi, müşterisine eksik et vermeye çalıştığı tespit edilen bir lokantanın sahibine 5 ay hapis, 160 YTL de para cezası verdi.



Antalya’dan Ankara’ya giden Salih Konakçı, Seydişehir-Konya yolunda bulunan bir et lokantasına girdi. Konakçı, burada işletme sahibinden kilosu 20 YTL’den 2 kilogram et tartıp pişirmesini istedi.

Lokanta sahibinin ayırdığı etin eksik olduğunu fark eden Konakçı, işletme sahibi M.G’den eti tartmasını istedi.

Konakçı, 2 kilogram sipariş verilen etin tartıldığında 815 gram geldiğini belirterek, işletme sahibinden şikâyetçi oldu.

İşletme sahibi M.G. hakkında, "nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesi, görülen davada işletme sahibi M.G’ye, dolandırıcılığa teşebbüs suçundan 5 ay hapis, 160 YTL de para cezası verdi. M.G’nin 5 aylık hapis cezası, ertelendi.(AA)