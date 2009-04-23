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Bilim / Teknoloji

Eksik halka tamamlandı

Kanada’da "4 ayaklı fok fosilinin" bulunmasıyla fok ve karadaki atası arasındaki "zincir" tamamlanmış oldu.

23 Nisan 2009 03:00

Kanada’da "4 ayaklı fok fosilinin" bulunmasıyla fok ve karadaki atası arasındaki "zincir" tamamlanmış oldu.

Amerikalı ve Kanadalı araştırmacılar, burnundan kuyruğuna 110 cm gelen bu hayvanın iskeletinin Kuzey Kutbuna yaklaşık 1500 km uzaklıktaki Kanada’nın Devon adasında bulunan meteor kraterinde oluşmuş eski bir gölde bulunduğunu belirtti.

20-24 milyon yıllık iskeletin, fok, denizayısı ve morsların dahil olduğu pinniped türüne ait en eski fosil olduğu kaydedildi.

Araştırmacılardan Natalia Rybczynski, "pinnipedlerin atasının karada yaşadığını bildiklerini, ancak karadan denize geçişin nasıl olduğu hakkında bugüne dek fikirleri olmadığını" belirtti.
Bulunan fosilin, bugüne kadar inanılan, fokların Kuzey Amerika’nın kuzeybatı kıyılarından geldiğine ilişkin teoriyi çürüttüğüne dikkati çeken Rybczynski, "4 ayaklı fokun", sanılanın aksine, fokların daha derine dalmak için değil, kışın karanlıkta avlanmak için büyük gözleri olduğu fikrine inanmayı da sağladığını vurguladı.

Araştırma, geniş ayakları olan ve kuyruğunun hiçbir işe yaramadığı görülen bu hayvanın 4 ayağının yardımıyla yüzdüğünü gösteriyor.

Bu 4 ayaklı foka eskimo dilinde genç deniz memelisi anlamına gelen "puijila" ile evrim kuramının kurucusu Charles Darwin’in soyadının birleşmesinden oluşan "Puijila darwini" adı verildi.

İskelet, önce Kanada Doğa Müzesinde 28 Nisan-10 Mayıs arasında, daha sonra New York’taki Doğa Tarihi Müzesinde sergilenecek. Araştırma Nature dergisinde yer alıyor. (AA)

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