Eksik bilirkişi raporunun ardından tahliye edilen Osman Sarı için soru önergesi: Serbest bırakılmasındaki ayrıcalığı ve özelliği nedir?

12 Nisan’da Gaziantep’te meydana gelen ve Ezgi Alya Yiğit’in ölümüne neden olan kazada, Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı'nın oğlu, 17 yaşındaki Osman Sarı gözaltına alınmasının ardından hazırlanan bilirkişi raporuna göre Sarı 13 Mayıs’ta tahliye edildi. HDP Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Mahmut Toğrul, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a sunduğu yazılı önergede “Bu kişinin serbest bırakılmasındaki ayrıcalığı ve özelliği nedir?” diye sordu.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 12 Nisan’da ehliyetsiz sürücü 17 yaşındaki Osman Sarı, scoter'ları ile yol kenarında seyir halinde olan 17 yaşlarındaki Ezgi Alya Yiğit ve Şimal Toprak’a çarpmıştı. Kaza sonucunda Ezgi Alya Yiğit hayatını kaybetti. Şimal Toprak ise bir süre yoğun bakımda süren tedavisi sonucunda taburcu edildi. Ezgi Alya Yiğit’in ölümüne arkadaşı Şimal Toprak'ın ise ağır yaralanmasına neden olan ehliyetsiz çocuk sürücü Osman Sarı, çıkarıldığı mahkemece “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan tutuklandı.

TIKLAYIN | Reşit olmayan ehliyetsiz sürücü scooter’a çarptı: 1 kişi öldü, 1 kişi yoğun bakımda

En işlek caddede kamera bulunamadı

Olayla ilgili 29 Nisan tarihinde bilirkişi raporu hazırlandı. Bilirkişi raporunda birçok tanık varken yalnızca iki kişinin beyanına göre olay yeri belirlemesi yapıldığı belirtildi. Ayrıca savcılık, kazanın meydana geldiği şehrin en işlek caddelerinden biri olan bölgede kamera görüntüsü bulamadıklarını belirtti.

Eksik bilirkişi raporunun ardından serbest bırakıldı

Gaziantep Nizip Ticaret Borsası başkanın oğlu, eski milletvekili ve şimdiki Nizip Belediye başkanın yeğeni Osman Sarı 13 Mayıs günü mesai sonrası 6. Sulh ceza hâkimliği kararına karşı asliye ceza mahkemesine yapılan itirazla eksik bilirkişi raporuna dayanılarak serbest bırakıldı.

TIKLAYIN | 17 yaşındaki Ezgi’nin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü: Ben değil, onlar bana çarptı

"Serbest bırakılmasındaki ayrıcalığı ve özelliği nedir?"

HDP’li Toğrul, Bakan Bozdağ’a, “Ezgi Alya Yiğit’in ölümüne sebep olan 17 yaşında ehliyetsiz ve şuursuz bir şekilde araç kullanan bu kişinin serbest bırakılmasındaki ayrıcalığı ve özelliği nedir? Ayrıcalığı Nizip Ticaret Borsası başkanın oğlu, eski milletvekili ve şimdiki Nizip Belediye Başkanın yeğeni olması mıdır?”

HDP Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Mahmut Toğrul'un Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a sorduğu 7 soru:

1-Ezgi Alya Yiğit’in hayatını kaybetmesine yol açan olay yerindeki kamera görüntüleri neden gereği gibi araştırılıp teknik incelemeler yapılmadı?

2-Olay yeri Gaziantep’in en gözde mekânlarının bulunduğu, kafe, restoranlar ile çeşitli mağazaların ve bir iç sokakta polis merkezinin bulunduğu bir yer olmasına rağmen emniyet tarafından olay anına dair görüntü bulunamadığının savcılığa bildirilmiş olması manidar değil midir?

3-Soruşturma dosyasında olay anına dair düzenlenen tutanakta ve bilirkişi raporunda onlarca tanık olabilecek iken görevli kolluk tarafından neden sadece iki tanık yer almaktadır? Yiğit ailesinin avukatının huzura getirmek istediği yeni tanıklar dinlenilecek midir?

4-Osman Sarı ifadesinde 50-60 Km hız ile gittiğini ifade etmiştir. Fakat iddiaya göre aracın fren kilidinin patladığı ve hava yastıklarının açıldığı söylenmektedir. Yavaş giden bir araçta bunlar olabilir mi?

5-Ezgi Alya Yiğit'in ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Osman Sarı 13 Nisan 2022 tarihinde serbest bırakılmasının nedeni nedir? Osman Sarı’nın avukatı sadece 3. Sulh Ceza Hakimliğine tutukluluğa ilişkin itirazda bulunmuş fakat 6. Sulh Ceza Hakimliğinin tutukluluk halinin devamı kararı olmasına rağmen tek itirazla iki tutukluluk kararının kaldırılarak şu anda serbest bırakılmasının hukuki izahatı nedir?

6-Ezgi Alya Yiğit’in ölümüne sebep olan 17 yaşında ehliyetsiz ve şuursuz bir şekilde araç kullanan bu kişinin serbest bırakılmasındaki ayrıcalığı ve özelliği nedir? Ayrıcalığı Nizip Ticaret Borsası başkanın oğlu, eski milletvekili ve şimdiki Nizip Belediye Başkanın yeğeni olması mıdır?

7-Ezgi Alya Yiğit’in ölümüne ilişkin yaşanan bu olay bakanlığınız tarafından etraflıca araştırılarak, ciddi bir bilirkişi raporu hazırlanarak, etkin bir soruşturma yürütülerek, süreç hukuk çerçevesinde değerlendirilip adalet yerini bulacak mıdır?