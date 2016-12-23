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Bilim / Teknoloji

Ekşi Sözlük'ten erişim engeli açıklaması

IŞİD'in yayınladığı ve Türk askerleri olduğu iddia edilen videonun ardından, platforma erişime engellenmişti

23 Aralık 2016 19:20

Ekşi Sözlük, IŞİD'in yayınladığı ve Türk askerleri olduğu iddia edilen iki kişinin katledildiği videonun ardından, gece geç saatlerde başlayan erişim engeli hakında açıklama yaptı. Platformdan son yapılan açıklamada, "yaşadığınız erişim sıkıntıları ile ilgili sorunların giderilmiş olması lazım" denildi.

Ekşi Sözlük'ün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "yaşanan son gelişmeler üzerine uygulanan sosyal medya erişim kısıtlaması çerçevesinde bazı erişim sıkıntıları yaşayabilirsiniz. konunun hassasiyetle üzerinde duruyoruz ve sürecin başından itibaren btk ile iletişim halindeyiz, kısa sürede sonuçlanacağını düşünüyoruz" denildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

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