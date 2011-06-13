Ekşi Sözlük'te 12 Haziran geyiği: Davos'a mı yerleşsek lan, oraya gelmem demişti!

T24 - 12 Haziran seçimleri sosyal medyada da günün konusu. Ekşi Sözlük'te sonuçların tiye alındığı mesajlar arasında Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Daha da gelmem Davos'a" mesajına gönderme yapılarak, "davos'a mı yerleşsek lan? oraya gelmem demişti" yazıldı.

Ekşi Sözlük yazarlarının 12 Haziran sonuçlarını tiye aldığı bazı yorumlar şöyle:

- yapma bunu izmir...

- "napıcaz be kamil?"

- akp'ye ben oy vermedim, sen vermedin, o vermedi, ya kim verdi lan?

- hayaldi kabus oldu!

- oranı gördüğüm an ağzımdan fırlayan cümledir özet: aha zıçtık! - selamin aleykum turkiye!

- bu da bana kapak olsun

- ülkenin yarısı tatmin oldu

- sinop'a nükleer santral, karadeniz'in her yerine hes ler yapılsın, güpgüzel olsun hep. - (bkz: türk sıçmeni)

- (bkz: yurtdışı ucuz uçak bileti)

- şakirt, akp fanatiği diye dalga geçilen yazarlar dinlenilse en azından hayal kırıklığı yaşanmazdı.

- bir gün bu memleketin yanağına öpücük, başucuna da bir not bırakıp gideceğim: öyle güzel uyuyordun'ki uyandırmaya kıyamadım. - susun lütfen, ülkem hala uyuyor.

- (bkz: kodummu %50)

- (bkz: gol olur)

- ülkenin %50 si akp yi istemez iken %74 ü chp yi istemedi. - "davos'a mı yerleşsek lan? oraya gelmem demişti."

- (bkz: bitti demediniz mi lan)



www.bobiler.org adresinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'balkon konuşması' da yer aldı.





