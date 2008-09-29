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Bilim / Teknoloji

Ekşi sözlük yeniden yasaklı

Türk internet fenomeni haline gelen Ekşi Sözlük, 29 Eylül Pazartesi günü yeniden erişime kapatıldı.

29 Eylül 2008 03:00

1999 yılında kurulduğu günden beri Türk İnternet kullanıcıları tarafından bir fenomen haline getirilen Ekşi sözlük, bu sabah itibarıyla yeniden erişime kapatıldı.

http://sozluk.sourtimes.org adresinden siteye girmeye çalışan Türk Telekom kullanıcıları, Türk Telekom’un “Bu siteye erişim mahkeme kararıyla engellenmiştir” uyarısı ile karşılaşıyor. Kablonet ve alternatif internet bağlantısı kullanan aboneler ise henüz yasaktan etkilenmemiş durumda.

Ekşi Sözlük, daha önce Mayıs 2006 tarihinde kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar tarafından yapılan şikayet üzerine erişime kapatılmıştı.

Erişim engeli kaldırıldı

Sabah saatlerinde erişime kapatılan site, yaklaşık üç saat engellendikten sonra erişime tekrar açıldı.

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