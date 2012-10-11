Ekşi Sözlük yazarları Nihat Doğan'a dava açtı

Nihat Doğan, Ekşi Sözlük yazarlarının kendisi hakkındaki yorumlara Twitter hesabından verdiği cevaplar üzerine savcıya ifade verdi.
Nihat Doğan , Ekşi Sözlük yazarlarının kendisi hakkında yazdığı yorumlara Twitter hesabında cevaplar vermiş ardından Ekşi Sözlük yöneticileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ’na başvururak Nihat Doğan hakkında hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi olmuştu.
Soruşturmayı yürüten savcılık, Nihat Doğan’ı ifadeye çağırmış ancak ifadeye gelmeyen Doğan hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmıştı.
Nihat Doğan bugün polislerin nezaretinde Çağlayan ’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek soruşturmayı yürüten savcıya şüpheli sıfatıyla ifade verdi.
Suçlamaları kabul etmediği öğrenilen Doğan, ifadesinin alınmasının ardından adliyeden ayrıldı.