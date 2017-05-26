Ekşi Sözlük yazarları boykotta

Türkiye’nin en geniş sosyal medya ağlarından Ekşi Sözlük’te bir hastane ile ilgili iddialara dair yorumların silinmesi üzerine pek çok Ekşi Sözlük yazarı, yönetimi protesto ederek boykot başlattı.

Sema Doğan isimli blogcunun da serinletici.com sitesinde konuyla ilgili kaleme aldığı yazıda olay şöyle anlatıldı:

“Pek çoğunuz Ekşi Sözlük’ü biliyorsunuz. Sosyal medyanın güçlü platformlarından biri olan Ekşi Sözlük, geçmiş yıllarda sansüre karşı duruşu ile de medyada oldukça ses getirmişti. Ancak bugünlerde bir sağlık kuruluşu adına başlatılan ve kendi içinde uyguladığı otosansür nedeni ile ciddi sıkıntılar yaşıyor.

İlk olarak bir sağlık kuruluşu ile ilgili şikayetini dile getiren yazarın yazdıklarının silinmesi ve yazarlığının da uçurulmasının ardından uygulanan otosansüre bu defa Sözlük’ün kendi yazarları tepki göstermeye başladılar.

‘sevgili okurlar ve yazarlar, iş bu entry’im başlığın üçüncü entry’si olup bu başlıktaki @e v r a k tarafından girilen ikinci entry ve ilk entry ekşi sözlük tarafından uygulanmasında hala ısrar edilen oto sansür’e yenik düşmüştür.

Bir yandan protesto devam ederken Ekşi Sözlük Yönetimi yeni bir sansür uygulamasına imza attı ve pek çok yazar ve entry’lerini herhangi bir sebep göstermeksizin sildi. Bunun üzerine Ekşi Sözlük yazarları Ekşi Sözlük Yönetimi’ne karşı direnişe geçtiler ve 24 Mayıs 2017 ikinci Ekşi Sözlük Direnişi adını verdikleri direniş başlamış oldu.

Bu gelişmeler üzerine, an itibarı ile sürdürdüğümüz pasif direniş, Ekşi Sözlük 24 Mayıs katılımcıları adı ile aktif direniş’e dönüşmüş sonucunda 24 mayıs 2017 ikinci ekşi sözlük direnişi resmen başlatılmıştır. Kamuoyuna arz olunur.”