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Bilim / Teknoloji

'Ekşi Sözlük kapatılıyor' iddiasına sitenin kurucusundan yanıt

TİB'in, Ekşi Sözlük'ün hosting firmasına bir mektup göndererek sitenin alan adının barındırılmasının 'derhal' durdurulmasını talep ettiği iddiasına Ekşi Sözlük kurucusu Sedat Kapanoğlu'ndan yalanlama geldi

27 Haziran 2013 16:53

Ekşi Sözlük'ün kapatılacağına dair iddiaları sitenin kurucusu Sedat Kapanoplu yalanladı. Kapanoğlu, söz konusu haberin 2011 yılına ait olduğunu söyledi.

TİB tarafından Ekşi Sözlük 'e gönderildiği belirtilen mektupta, ekteki alan adlarının barındırılmasına derhal son verilmesi istendiği, aksi halde yasal işlemlere başvurulacağı iddia edilmişti. Sosyal medyada da paylaşılan kapatma haberi için Ekşi Sözlük'ün kurucusu Sedat Kapanoğlu, Twitter hesabından bir açıklama yapma yoluna gitti. Haberin 2011 yılına ait olduğunu ifade eden Kapanoğlu, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

TİB'in 2011’de Ekşi Sözlük’ün hosting firmasına bir e-posta göndererek aralarında Ekşi Sözlük’ün alan adı olan sourtimes.org’un da bulunduğu isimlerin barındırılmasına derhal son verilmesini istediği iddia edilmişti.

Ekşi Sözlük kurucusu Sedat Kapanoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla medyada yer alan haberin güncel olmadığını belirtti.

Kapanoğlu'nun konu hakkında Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

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