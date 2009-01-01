Ekşi sözlük 2008 mesajları

Ekşi Sözlük yazarlarının kaleminden 2008 yılının tek cümlelik özeti: “Bu sene iyi kömür yaptı”, “Kriz bizi teğet geçti, hamdolsun”, “İşsiz adam”, “Daha iyilerini görmüştük, “Şimdi sen gidiyorsun ya herkes sana benzeyecek”...
2008’i yoğun bir gündemle geride bırakırken ekşisözlük yazarları yılı tek cümleyle özetledi. En fazla girilen entry “Kriz bizi teğet geçti, hamdolsun” oldu. İşte başlıklardan bazıları:
Hayat beni neden yoruyorsun
Yüksek müsadelerinizle: (bkz: ananı da al git 2008)
Velev ki bir yıl daha geçti
Bi b.. anlamadık
Dün gece için teşekürler, isim neydi sizde?
Bu sene iyi kömür yaptı
Küresel ekonomik kriz yaşandı, bizi teğet geçti
Bu ne dingil hayat , bu ne manyak yaşam tarzı, bu ne bohem!!
Kanka ya, şu kızla beni bi denk getirsene
İşsiz adam
Bu yıl da, aşk buraya hiç uğramadı
İşsizlik dizboyu
Sarhoştum hatırlamıyorum
Daha iyilerini görmüştük
Tek kelimelik de olabilir gayet tabii: (bkz: iflas)
Her millet layık olduğu şekilde yönetilir
Anlatılmaz yaşanır
Diğer senelerde bundan daha kötü olamayacağını varsayıyorum
Varsayabiliyorum demek ki ben de varsayılabilirim...
Atık içmek istemiyorum
Bi cenabetlik var...
Aragones yanlış seçimdi
Sen boşver şimdi Ankara halkını (İ. Melih Gökçek)
Kapitalizm için özet: gizli Elimi kaybetim, perişanım ben!
O değil de Semih ne vurdu be!
80’ler neydi be abi, neler neler yapardık di mi?
Türbandı Ergenekon’du derken bir yılı daha yedik
Bu sana veda öpücüğü köpek
Bu ödülü benim yalnız ve güzel ülkeme ithaf ediyorum
Henüz geçmedi, son güne kadar her şey olabilir
Kız da benden hoşlanıyormuş ama yeni bir ilişkiye hazır değilmiş hacım
Damak tadıma uymadı
Metallica Türkiye’ye geldi lan yine!!!
Bkz: bu siteye erişim yassah hemşerim
Şimdi sen gidiyorsun ya herkes sana benzeyecek
Ya bırak sen şimdi 2008 yılını...
Devirdik
Sil baştan başlamak gerek bazen hayatı sıfırlamak
Feci geçti ama şimdiden özledim be
Bu sene iyi kafa yaptı
2008 senesine erişim engellenmiştir
Daha bunun 2009’u var...
Şahane başladı, yavaş yavaş b... sardı ve rezalet bir şekilde bitti
Türkler son dakikada vurdu
Sunumu beğenmedim, ayrıca lezzetsizdi