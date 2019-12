Ekşi sözlük 2008 mesajları

Ekşi Sözlük yazarlarının kaleminden 2008 yılının tek cümlelik özeti: “Bu sene iyi kömür yaptı”, “Kriz bizi teğet geçti, hamdolsun”, “İşsiz adam”, “Daha iyilerini görmüştük, “Şimdi sen gidiyorsun ya herkes sana benzeyecek”...



2008’i yoğun bir gündemle geride bırakırken ekşisözlük yazarları yılı tek cümleyle özetledi. En fazla girilen entry “Kriz bizi teğet geçti, hamdolsun” oldu. İşte başlıklardan bazıları:





Hayat beni neden yoruyorsun



Yüksek müsadelerinizle: (bkz: ananı da al git 2008)



Velev ki bir yıl daha geçti



Bi b.. anlamadık



Dün gece için teşekürler, isim neydi sizde?



Bu sene iyi kömür yaptı



Küresel ekonomik kriz yaşandı, bizi teğet geçti



Bu ne dingil hayat , bu ne manyak yaşam tarzı, bu ne bohem!!



Kanka ya, şu kızla beni bi denk getirsene



İşsiz adam



Bu yıl da, aşk buraya hiç uğramadı



İşsizlik dizboyu



Sarhoştum hatırlamıyorum



Daha iyilerini görmüştük



Tek kelimelik de olabilir gayet tabii: (bkz: iflas)



Her millet layık olduğu şekilde yönetilir



Anlatılmaz yaşanır



Diğer senelerde bundan daha kötü olamayacağını varsayıyorum



Varsayabiliyorum demek ki ben de varsayılabilirim...



Atık içmek istemiyorum



Bi cenabetlik var...



Aragones yanlış seçimdi



Sen boşver şimdi Ankara halkını (İ. Melih Gökçek)



Kapitalizm için özet: gizli Elimi kaybetim, perişanım ben!



O değil de Semih ne vurdu be!



80’ler neydi be abi, neler neler yapardık di mi?



Türbandı Ergenekon’du derken bir yılı daha yedik



Bu sana veda öpücüğü köpek



Bu ödülü benim yalnız ve güzel ülkeme ithaf ediyorum



Henüz geçmedi, son güne kadar her şey olabilir



Kız da benden hoşlanıyormuş ama yeni bir ilişkiye hazır değilmiş hacım



Damak tadıma uymadı



Metallica Türkiye’ye geldi lan yine!!!



Bkz: bu siteye erişim yassah hemşerim



Şimdi sen gidiyorsun ya herkes sana benzeyecek



Ya bırak sen şimdi 2008 yılını...



Devirdik



Sil baştan başlamak gerek bazen hayatı sıfırlamak



Feci geçti ama şimdiden özledim be



Bu sene iyi kafa yaptı



2008 senesine erişim engellenmiştir



Daha bunun 2009’u var...



Şahane başladı, yavaş yavaş b... sardı ve rezalet bir şekilde bitti



Türkler son dakikada vurdu



Sunumu beğenmedim, ayrıca lezzetsizdi