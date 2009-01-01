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Yaşam

Ekşi sözlük 2008 mesajları

Ekşi Sözlük yazarlarının kaleminden 2008 yılının tek cümlelik özeti: “Kriz bizi teğet geçti, hamdolsun”...

01 Ocak 2009 02:00


Ekşi Sözlük yazarlarının kaleminden 2008 yılının tek cümlelik özeti: “Bu sene iyi kömür yaptı”, “Kriz bizi teğet geçti, hamdolsun”, “İşsiz adam”, “Daha iyilerini görmüştük, “Şimdi sen gidiyorsun ya herkes sana benzeyecek”... 

2008’i yoğun bir gündemle geride bırakırken ekşisözlük yazarları yılı tek cümleyle özetledi. En fazla girilen entry “Kriz bizi teğet geçti, hamdolsun” oldu. İşte başlıklardan bazıları: 


Hayat beni neden yoruyorsun

Yüksek müsadelerinizle: (bkz: ananı da al git 2008)

Velev ki bir yıl daha geçti

Bi b.. anlamadık

Dün gece için teşekürler, isim neydi sizde?

Bu sene iyi kömür yaptı

Küresel ekonomik kriz yaşandı, bizi teğet geçti

Bu ne dingil hayat , bu ne manyak yaşam tarzı, bu ne bohem!!

Kanka ya, şu kızla beni bi denk getirsene

İşsiz adam

Bu yıl da, aşk buraya hiç uğramadı

İşsizlik dizboyu

Sarhoştum hatırlamıyorum

Daha iyilerini görmüştük

Tek kelimelik de olabilir gayet tabii: (bkz: iflas)

Her millet layık olduğu şekilde yönetilir

Anlatılmaz yaşanır

Diğer senelerde bundan daha kötü olamayacağını varsayıyorum

Varsayabiliyorum demek ki ben de varsayılabilirim...

Atık içmek istemiyorum

Bi cenabetlik var...

Aragones yanlış seçimdi

Sen boşver şimdi Ankara halkını (İ. Melih Gökçek)

Kapitalizm için özet: gizli Elimi kaybetim, perişanım ben!

O değil de Semih ne vurdu be!

80’ler neydi be abi, neler neler yapardık di mi?

Türbandı Ergenekon’du derken bir yılı daha yedik

Bu sana veda öpücüğü köpek

Bu ödülü benim yalnız ve güzel ülkeme ithaf ediyorum

Henüz geçmedi, son güne kadar her şey olabilir

Kız da benden hoşlanıyormuş ama yeni bir ilişkiye hazır değilmiş hacım

Damak tadıma uymadı

Metallica Türkiye’ye geldi lan yine!!!

Bkz: bu siteye erişim yassah hemşerim

Şimdi sen gidiyorsun ya herkes sana benzeyecek

Ya bırak sen şimdi 2008 yılını...

Devirdik

Sil baştan başlamak gerek bazen hayatı sıfırlamak

Feci geçti ama şimdiden özledim be

Bu sene iyi kafa yaptı

2008 senesine erişim engellenmiştir

Daha bunun 2009’u var...

Şahane başladı, yavaş yavaş b... sardı ve rezalet bir şekilde bitti

Türkler son dakikada vurdu

Sunumu beğenmedim, ayrıca lezzetsizdi

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