-EKŞİ: PARLAMENTOYA GİRMELERİ GÖNLÜMDEN GEÇİYOR ANTALYA (A.A) - 05.02.2011 - Gazeteci-Yazar Oktay Ekşi, Ergenekon davası sanıklarından gazeteci yazarlar Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay ile Prof. Dr Mehmet Haberal ve Prof. Dr. Fatih Himlioğlu'nun genel seçimlerde parlamentoya girmesinin gönlünden geçtiğini söyledi. Oktay Ekşi, Antalya Kültür Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesince düzenlenen ''Halkın Gündemi'' söyleşisinin konuğu oldu. Hürriyet Gazetesi'nin başyazarlığını yaptığı dönemde son derece özgür gazetecilik yaptığını anlatan Ekşi, ''Hürriyet'te başyazar olarak onur ve mutluluk duyarak çalıştım. Özgürce yazdım. Özgürlüğün gerektirdiği bedeli de ödedim. Artık sadece Başbakan Erdoğan'ın değil yakınlarının de eleştirilmesinin çok ciddi bedellerinin olduğu bir Türkiye'de yaşıyoruz'' diye konuştu. Birçok olumsuzluklara rağmen AK Parti iktidarında ekonomide düzelmeler yaşandığını, Recep Tayyip Erdoğan'ın da son derece çalışkan ve enerjik şekilde ülkeyi yönettiğini kaydeden Ekşi, ancak laik cumhuriyetle ilgili kaygılar ve baskı ortamı oluştuğunu ileri sürdü. Türkiye'de yargının saldırı altında olduğunu, ortam ve telefon dinlemeleriyle korku toplumu yaratıldığını iddia eden Ekşi, Başbakan Erdoğan ve çevresindeki bazı kişilerin dışında hiçbir vatandaşın hukuki güvencesinin bulunmadığını iddia etti. Ekşi, şunları söyledi: ''Bugünkü siyasi iktidar, kitlesel açıdan mekan üretme konusunda veya Türkiye'deki ulaşım sistemi ile ilgili attığı adımlar açısından başarılı olduğunu düşündüğüm şeyler yapmıştır. Hakkı sahibine vermek için bunları ifade etmek isterim ama kitleye dönük bir değerlendirme yapmamız gerekirse o zaman bu kadroların ülkenin geleceği açısından hem yeterli olmadığını, hem de garanti içermediğini görürüz. Benim gibi saflar, Adalet ve Kalkınma Partisi kurulurken, bu kadroların laik cumhuriyetle kavgadan vazgeçtiklerini düşündü. Keşke o tarihte benim gibi düşünenler aldanmasaydı... Bugün artık iktidar eliyle korku toplumu yaratıldı. Türkiye'deki 40 hukuk fakültesinin hiçbir öğretim üyesi bir araya gelip, yargıya yönelik saldırılara karşı tepki veremiyor. Gazeteciler, aydınlar aylarca tutuklu kalıyor. Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Prof. Dr. Mehmet Haberal ve Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu'nun parlamentoya girmeleri en derin şekilde gönlümden geçiyor. Yaşadıkları zulme karşı çıkmalıyız. Onları demir parmaklıklar ardında bırakmaya hiçbir demokrasi aşığı müsaade etmemelidir. İlk işimiz bence Türkiye Cumhuriyetini tekrar eski sağlam, gerçekçi, çağdaş demokrasiye saygılı, hukuk devletini benimsemiş, özgürlükçü değerler üzerine oturtmaktır. Bunun da tarihi 12 Haziran 2011'dir.'' Ekşi'nin AK Parti iktidarının sağladığı ekonomik kalkınmaya yönelik sözleri salonda bazı izleyicilerinin tepkisine ve eleştirilerine neden oldu. Ekşi, sorular üzerine, iktisatçı olmadığını, gözlemleri ve aldığı bilgiye dayanarak konuştuğunu söyledi. Bazı izleyiciler Ekşi'ye tepki göstererek salondan ayrılırken, Ekşi bu sırada diğer izleyicilerin sorularını yanıtladı.