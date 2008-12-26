Eksi 8 derecede, terlikle okul yolunda

Gazete merkezlerine dün Van’dan ulaşan fotoğraflar, çok çarpıcıydı. Vatan gazetesinin manşetten verdiği Anadolu Ajansı muhabiri Berin Alpaslan’ın haberi ve fotoğrafları, etkileyiciydi. Ajans, başlık olarak ’Okul yolunda üşüyen minik ayaklar “ ifadesini seçmişti.Terör, yoksulluk ve işşizlik nedeniyle Van’a göç eden ailelerin yaşadığı Beyüzümü Mahallesi’ne çevrilmişti objektifler. Hava sıcaklığının eksi 10’lara ulaştığı bir günde, Hakkâri’den göçenlerin evlatları okul yolundaydı. Yanyana gelen çocukların resminde tek hakim renk maviydi. Yani önlüklüydüler. Üzerlerinde mont, palto, kaban diye bildiğimiz ve büyük kentlerde sıcaklık bir kaç derece düştüğünde çocuklarımıza ” Aman sıkı sıkı giyin “ diye tembih edip giydirdiğimiz giysilerden eser yoktu.. Titreşiyorlardı....Ve asıl çarpıcı olan ayaklarındakilerdi.. Kimisinde plastik terlik, kimisinde lastik pabuç, kimisinde parçalanmış ve bir kaç numara büyük eski ayakkabılar vardı...Çocuklar Vali Adnan Darendeliler İlköğretim Okulu’nda okuyor. Okul Aile Birliği Başkanı Eşe Atasever, bu haberi yapan AA muhabirine anlatıyor resmin arkasındaki sosyal gerçeği: ” Öğrencilerin çoğu Hakkari ve ilçelerinden göç eden ailelerin çocukları... Okulumuzda 2 bin 200 öğrencinin eğitim görüyor. Yüzde 90’ının maddi durumu iyi değil. Aileleri devletin sağladığı desteklerle geçimini sağlıyor.Daha fazla bilgi istiyorsanız, 96 çocuğun anne ve babası yaşamıyor. Onlara da devlet kucak açmış. Ama bölgede kış şartları çetin. Çoğu üzerine giyecek palto, ayağına ayakkabı bulamıyor. Okul Aile Birliği Başkanı Atasever, bu noktada Türkiye’ye sesleniyor: “Çocukların kış mevsiminde üşümemesi için hayırsever kişilerden ve kurumlardan yardım bekliyoruz. Büyük sıkıntılara katlanarak okula gelen bu çocukların sıcak bir ortamda eğitim alması için herkese sorumluluk düşüyor.”Bu yardım talebinin daha etkin biçimde duyurulması için, VATAN önce Van Valisi Özdemir Çakacak’a ulaştı. Vali Çakacak, “Devlet olarak ailelere, her türlü yardımı yapıyoruz. Kente göç eden alt gelir gruplarının sıkıntılarını azaltacak her türlü yardımı yerine ulaştırmak için gereğini yaparız” dedi.İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali İhsan Sayılır da Vali Bey’in talimatıyla, “Çocuklara gönderilecek ayakkabı ve giyeceklerin titizlikle ihtiyac sahiplerine ulaştırılacağını belirtti.Yeni bir yıla girerken, eğer birinci sayfadaki fotoğraflar ve bu sözler sizlere ’Ben de varım” dedirtiyorsa, yardım için karınca kararınca bir şeyler yapabilirsiniz. Yetkililer, ayakkabı ya da bot dışında, palto ve mont da gönderilebileceğini belirtti.Son yıllarda aldığı göçlerle nüfusu 1 milyona yaklaşan Van’daki okula gidecek yardımlar beklenenden fazla olursa, bu diğer okullara ve komşu il ve ilçelere de ulaştırılacak.Okul Aile Birliği Başkanı’nın söylediği gibi, “Çocukların kışını bahara çevirmek isterseniz”, yeni bir yıla girerken Vanlı çocukların yüzünde kalıcı bir tebessüm görmek isterseniz, haydi göreve.. Giyim eşyalarını üreten şirketler, yardım kuruluşları haydi...