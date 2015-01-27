Eksi 62 dereceyi gördü

Kanada'nın Kuzey Kutbu'na yakın bölgelerinden Nunavut'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 62 dereceye kadar düştü.

Ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Nunavut Territories'te, eksi 40'larda seyreden hava sıcaklığı, hızı zaman zaman 40 kilometreye kadar çıkan rüzgarın da etkisiyle eksi 62 dereceyi buldu.

Kanada Meteoroloji Hizmetleri, bölge için yayınladığı uyarı duyurusunda, mevcut hava sisteminde önemli bir değişim beklenmediğini bildirdi.

Yaklaşık 8 bin kişinin yaşadığı İqualit kentinde, okullar ve kreşler tatil edildi. Belediye tarafından verilen su kamyonları ile pis su tankerleri de, donma tehlikesi nedeniyle trafikten çekildi. Yetkililerse halka, zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları tavsiyesinde bulunuyor.