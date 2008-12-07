Eksi 50 dereceye kadar dayanıklı kamuflaj

Türk Yuksel Defense Industries firmasının ürettiği kamuflajlar, askere
termal kameralara karşı gizlenme, eksi 50 dereceye kadar soğuktan
korunma olanağı sağlıyor.
Pakistan'ın Karaçi kenti Expo Center'da
düzenlenen 5. Uluslararası Savunma Fuarı'na katılan Yuksel Defense Industries fuar
yetkilisi Bergütay Erkal, fuarın Türk firmaları açısından verimli
geçtiğini, önemli görüşmelerde bulunduklarını söyledi.
1995'te kurulan
firmalarının teknik tekstil alanında üretim yaptığını ifade eden Erkal,
Ar-Ge çalışmalarına yılda 3 milyon avro ayırdıklarını anlattı. Fuarda
kendi geliştirdikleri bazı önemli ürünleri tanıtma imkanı bulduklarını
dile getiren Erkal, şunları kaydetti: "Dağ ve sat komandoları için özel
kamuflajlar üretiyoruz. Komandolara yönelik ürettiğimiz bir ürün,
termal kameralara karşı koruma sağlıyor. Özellikle savaş ve çatışma
anında askerler geceleri termal kamera ile tespit edilebiliyor. bu
kamuflajlar sayesinde askeri bulmak olanaksız hale geliyor. Bunun sat
komandolar için olanını da ürettik. Su altında termala karşı gizlenme
olanağı tanıyan bu ürün SAT komandolarının işini kolaylaştıracak.''
İhraç da ediliyor
Erkal,
bir başka ürünlerinin askeri eski 50 dereceye kadar soğuktan koruduğunu
belirterek, nefes alabilen bu kamuflajların yağmur geçirmediğini ve
rüzgara karşı askere koruma sağladığını da bildirdi. Bu ürünün
teröristlerle mücadelede Türk askerine önemli fayda sağlayacağını
vurgulayan Erkal, önemli diğer bir çeşit ürünlerinin ise nükleer,
biyolojik kimyasal saldırılardan askeri koruduğunu anlattı. Erkal, Türk
Silahlı Kuvvetleri'ne verdikleri özel kamuflajların, ABD, Almanya, Romanya, Singapur, Malezya ve Litvanya gibi ülkelere ihraç edildiğini söyledi.