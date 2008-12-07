Eksi 50 dereceye kadar dayanıklı kamuflaj

Türk Yuksel Defense Industries firmasının ürettiği kamuflajlar, askere termal kameralara karşı gizlenme, eksi 50 dereceye kadar soğuktan korunma olanağı sağlıyor.



Pakistan'ın Karaçi kenti Expo Center'da düzenlenen 5. Uluslararası Savunma Fuarı'na katılan Yuksel Defense Industries fuar yetkilisi Bergütay Erkal, fuarın Türk firmaları açısından verimli geçtiğini, önemli görüşmelerde bulunduklarını söyledi.

1995'te kurulan firmalarının teknik tekstil alanında üretim yaptığını ifade eden Erkal, Ar-Ge çalışmalarına yılda 3 milyon avro ayırdıklarını anlattı. Fuarda kendi geliştirdikleri bazı önemli ürünleri tanıtma imkanı bulduklarını dile getiren Erkal, şunları kaydetti: "Dağ ve sat komandoları için özel kamuflajlar üretiyoruz. Komandolara yönelik ürettiğimiz bir ürün, termal kameralara karşı koruma sağlıyor. Özellikle savaş ve çatışma anında askerler geceleri termal kamera ile tespit edilebiliyor. bu kamuflajlar sayesinde askeri bulmak olanaksız hale geliyor. Bunun sat komandolar için olanını da ürettik. Su altında termala karşı gizlenme olanağı tanıyan bu ürün SAT komandolarının işini kolaylaştıracak.''



İhraç da ediliyor



Erkal, bir başka ürünlerinin askeri eski 50 dereceye kadar soğuktan koruduğunu belirterek, nefes alabilen bu kamuflajların yağmur geçirmediğini ve rüzgara karşı askere koruma sağladığını da bildirdi. Bu ürünün teröristlerle mücadelede Türk askerine önemli fayda sağlayacağını vurgulayan Erkal, önemli diğer bir çeşit ürünlerinin ise nükleer, biyolojik kimyasal saldırılardan askeri koruduğunu anlattı. Erkal, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne verdikleri özel kamuflajların, ABD, Almanya, Romanya, Singapur, Malezya ve Litvanya gibi ülkelere ihraç edildiğini söyledi.