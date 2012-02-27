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Eksi 42 derecede çekim

Uğur Yücel'in yeni filmi "Buz Dağı"nın çekimleri Kars'ta eksi 42 derece hissedilen soğukta yapılıyor.

27 Şubat 2012 05:50

T24- Uğur Yücel, yeni filmi "Buz Dağı"nın çekimlerine Kars'ta başladı. Daha önce yeterli kar olmadığı için filmin çekimlerini erteleyen Yücel, şimdi eksi 42 derece hissedilen soğukta çekim yapıyor.

Hürriyet'in haberine göre, yönetmen ve oyuncu Uğur Yücel, geçmiş yıllarda kar kalınlığı istediği gibi olmadığı için ertelediği yeni film projesi "Buz Dağı"nın startını verdi. Yücel, bir süre önce mekân incelemesi yapmak için Kars'a gitmiş, bölgede yeteri kadar kar olmadığı için çekimleri ertelemeye karar vermişti.

Ünlü yönetmen, bu yılki kar yağışıyla birlikte kolları yeniden sıvadı. Üstelik Kars'ta bu kez beklediğinden daha çok kar buldu. Film ekibi, hava sıcaklığının eksi 42'ye kadar düştüğü şehirde çekim yapmaya başladı. Film ekibi, çekim yaparken dondurucu soğukla da mücadele ediyor.

Çekimler için sık sık yer değiştiren ekip, sette kullanılan kamyonların donan mazot depolarını elektrikli ısıtıcılarla çözmeye çalışıyor.

Demiryollarında çalışan bir memurun öyküsünü anlatan "Buz Dağı" filminde ünlü oyuncular Şebnem Bozoklu ve Timuçin Esen de rol alıyor

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Uğur YücelfilmBuz DağıKarsŞebnem BozokluTimuçin Esenrol

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